HÉROES SIN MEDALLA Cuatro malagueños se juegan literalmente la vida en Burkina Faso, un país donde la vida apenas si vale un euro...-Los cuatro, dos de ellos empresarios de éxito, lo arriesgan todo por los que nada tienen: es la labor inmensa de Pozos sin Fronteras.-Pena que las distinciones de Málaga para Antonio de Canillas y Chiquito de la Calzada les haya llegado tras su muerte: los homenajes, en vida. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 28 octubre 2018, 00:40

Hoy nos vamos de lleno a unos horizontes más lejanos. Nos adentramos en varias aldeas del país africano Burkina Faso, donde un grupo de malagueños se juegan, literalmente, la vida para ayudar a los demás. Entrando en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España nos encontramos con este mensaje al preguntar por la Embajada de España en aquel país: «Con motivo de la volátil situación de seguridad que atraviesa el país, desde la Embajada de España ante Burkina Faso sita en Bamako, se traslada la importancia de mantener una actitud vigilante, extremando las medidas de precaución y evitando los lugares expuestos de habitual reunión de extranjeros». Imagínense la situación. Pues bueno, allí cuatro malagueños, todos miembros de la ONG Pozos Sin Fronteras se juegan no la piel, sino la vida por ayudar a los que apenas si tienen nada. Y lo hacen personas (dos de ellos son empresarios muy conocidos y sin necesidades económica alguna), que se lo pagan todo de su bolsillo y arriesgando lo que no está en los escritos. ¿Merece la pena? Ellos dicen que sí, y la verdad es que así tiene que ser, porque en Burkina Faso la vida no vale nada, ni siquiera 50 céntimos de euro, pero allí están ellos, Pozos Sin Fronteras, buscando agua, creando zonas agrícolas, ofreciendo escuelas... a los que no tiene nada, a los que mueren sin saber por qué ni si tienen edad para ello. Cuatro malagueños para orgullo de sus conciudadanos, que además lo están pasando mal, muy mal, porque sus vidas corren peligro, así de claro. Allí, en Bobo Dioulasso, la segunda provincia en importancia de Burkina, estos cuatro malagueños están visitando estos días los más de 140 proyectos que tienen en esa comarca, con viajes de horas y horas por caminos cargados de tierra, dolor, humillación y pobreza, donde la muerte se representa en montículos en los bordes de las carreteras (sic) en los que yacen niños muertos en el camino cuando iban a hombros de sus madres en busca de un médico, que a lo mejor se encontraba a 50 kilómetros de distancia, por culpa de la malaria o de unas puñeteras fiebres... ¡Maldita sea!, que dijo el poeta, ¡qué barata es la muerte para el que no tiene cómo combatirla, para el que no puede comprar la vida! Pues eso.

Los cooperantes malagueños de la ONG Pozos sin Fronteras están pasando no pocos malos ratos, incluidas la retención durante varias horas por soldados y fuerzas paramilitares en la comarca de Bobo Dioulasso, cuando marchaban camino del aeropuerto de la capital de aquel país. Pero el susto más grande ocurrió el jueves: los cooperantes malagueños Francisco Javier San Emeterio, presidente de la ONG y reconocido empresario al igual que Félix Martín Sáenz, junto a los responsables técnicos de los proyectos, Alfonso Artacho y José Andújar, se dirigían desde una de las aldeas hasta Bobo Dioulasso, cuando el todo-terreno en el que viajaban, un vehículo donado en su día por instituciones malagueñas, se averió, y a partir de ahí vivieron una serie de circunstancias para nada agradables...

En un momento del recorrido, en una zona casi intransitable, en un puesto fronterizo, un grupo de soldados y paramilitares les dieron el alto y los retuvieron durante varias horas, y sólo la intervención de un líder de una tribu local, que habló de lo mucho y bueno que hacían, pudo conseguir su liberación.

Los cooperantes llevan casi dos semanas en Burkina, donde la situación es casi insostenible, «parece que va a haber un golpe de estado y la tensión se masca en todos sitios», señalaba en las redes sociales Félix Martín, quien agregaba que las fotografías que habían hecho del momento de la detención y su interrogatorio habían sido borradas para evitar represalias. La situación es casi de guerra con la continua amenaza de los seguidores de Boko Haram, nombre del grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico activo en aquella zona de África, fronteriza con Níger y cercana a Nigeria, países que son los que más sufren las acciones de los terroristas de Boko Haram. «Menos mal que íbamos con un líder local que nos conoce, porque si no... Nos interrogaron durante horas, nos revisaron los móviles buscando fotos y mensajes, y al final nos dejaron. Estaban armados hasta los dientes, pero con el terror de la situación que allí se vive marcada en sus ojos».

«No sé quiénes estábamos más asustados», señala Félix Martín, quien sin embargo se mostraba satisfecho por ver «la cantidad de vida que nuestros pozos han dado; hemos visitado ya más de 130 proyectos», desarrollados por una ONG malagueña formada por malagueños, con vehículos ya casi para el desguace donados por Bomberos y la Diputación, y con la ayuda de la Junta de Andalucía, «y no podemos decir más que merece la pena, aunque el mal rato no los quita nadie. Hemos pasando mucho miedo, pero peor es la vida de esta gente que no tienen de nada». Los pozos no sólo dan agua potable en zonas desérticas, sino que ese agua crea microcultivos y significa para muchas familias «una esperanza de vida». Los cuatro malagueños tienen previsto, si todo va bien, regresar a Málaga a principios de noviembre, «aunque ya nos pesa esto... Nos dicen que no arriesguemos, que esto está fatal. Hoy han llegado tropas francesas, se oyen disparos, hay combates, pero no podemos irnos... Esto es la muerte en vida», señala Félix Martín.

Mientras, allí siguen. Asombrados porque en Europa no se sabe nada de lo que ocurre en aquella zona de África, donde la guerra abierta afecta a hombres, mujeres y niños, donde famosas ONG muy conocidas ni aparecen, y allí repito, cuatro malagueños que no tienen por qué, se juegan la vida, y lo hacen por quienes no tienen nada, por quienes los adoran como dioses, y todo porque les dan agua y una posibilidad de un futuro... Por cierto, los dos vehículos que les entregaron para su labor el Ayuntamiento y la Diputación están hecho añicos... ¿Podemos conseguirles otros nuevos? Merece la pena. No tienen nada que perder, pero mucho que ganar, incluida la vida, y allí están, desoyendo, incluso, a sus amigos: «¡Veniros ya!». «No sabéis lo que hacemos aquí...». Sí, sí que lo sabemos. Ojalá todos tuvieran ángeles de la guardia como estos malagueños. Héroes de verdad, anónimos, de los que merecen la pena, los que no buscan medallas...

Cambiemos de registro. Hay cosas que se hacen de corazón, sin ninguna duda, pero que son anacrónicas, en un sentido amplio de este hermoso término del castellano, que ya saben que significa en resumen, que espacio y tiempo no coinciden. Cosas que se hacen de corazón pero que llegan tarde, muy tarde, demasiado tarde... Me refiero a los homenajes que el Ayuntamiento de Málaga, toda su corporación, ofreció el pasado lunes a los que fueran grandes artistas Antonio de Canillas y Chiquito de la Calzada. Hubo muchas y hermosas palabras, hubo mucha gente, hubo mucho afecto, pero... faltaron los dos protagonistas; no estaban, hace tiempo que ambos fallecieron. Una pena, porque en vida los dos, tal y como querían a Málaga, tal y como gustaban de gozar de los placeres mundanos, hubiesen disfrutado una enormidad, pero no pudo ser... La burocracia, el olvido, el 'vuelva usted mañana' hizo que Antonio de Canillas recibiera el título de Hijo Adoptivo de Málaga, y Chiquito de la Calzada el de Hijo Predilecto de Málaga fuera de espacio y tiempo, cuando ambos circulan por esos extraños e infinitos horizontes de los que nadie (bueno, uno sólo) retornó jamás. Pues eso, que muy bien pero muy mal. ¿Cuesta tanto trabajo hacer las cosas bien? Hay mucho mérito, mucho de generosidad en lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, pero a destiempo... Los homenajes hay que darlos en vida. Hay que conseguir que los que los reciben disfruten del momento, de los suyos, del calor de quienes se lo ofrecen. Los dos, Antonio y Gregorio, estuvieron mucho tiempo tras su retirada de los escenarios esperando tales homenajes, porque a los dos se les había prometido. A Antonio, además, en un repleto Teatro Cervantes hace nada más y nada menos que seis años, los mismos que han tardado tales trámites, excesivo tiempo para cualquier cosa, sobre todo cuando quien lo esperaba no tenía ya mucho tiempo en los calendarios por aquello de la lógica de la propia existencia en sí. Antonio y Gregorio esperaron el homenaje y deseaban disfrutar de él. Pero no. Les llegó, con toda la justicia del mundo, pero muy tarde. Demasiado. Honor a los héroes con medalla y sin ellas. Disfruten de la vida. No lo dejen ni un minuto...