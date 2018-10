El héroe es mi vecino

COMO dijo la presidenta, todo se puede arreglar, pero lo de José, ya no. Cuando la lluvia viene con sangre, no hay consuelo. Y si esa sangre es la de un hombre generoso, entusiasmado desde chico con lo de salir a apagar fuegos, socorrer víctimas de accidentes o proteger a quienes salían a divertirse en las'vegas' o romerías, todavía menos. José Gil comenzó como voluntario en Protección Civil de Antequera junto a un grupo de chavales que siguieron la estela de otros anteriores de la Cruz Roja. La de aquellos chicos era una aventura de filantropía absoluta. Luego tuvieron la oportunidad de convertir en oficio la vocación cuando en 2002 echó a andar, por fin tras muchos retrasos, el parque comarcal de bomberos.

Cada vez que vuelvo a Antequera o regreso a Sevilla paso junto ese parque de bomberos en medio de la Vega. La mirada ya no será la misma. La profesión de bombero, como la de policía o guardia civil, implica que cada vez que suene la sirena hay peligro y uno puede no volver. En realidad uno puede no volver cada vez que sale a la calle. Hay muchos accidentes trágicos y muertes súbitas cada semana que nos recuerdan lo frágil que es la vida.

El dolor para los allegados que no han podido despedirse es el mismo que el de la familia de José, pero algo es diferente para los demás que solo lo conocíamos de verle por la calle, de saludarle quizás alguna vez. Lo que hace que su muerte haya conmocionado a nuestra ciudad es porque no estamos preparados para que los salvadores no lleguen a salvarnos y se queden en el camino. Cuando el héroe es nuestro vecino y muere, la desazón es inmensa. Nos atormenta lo desesperados que podemos llegar a estar. Recuerdo una vez un incendio en el que los bomberos solo tardaron siete minutos, pero todos protestaban porque parecía que habían tardado un siglo.

No hay remedio a la muerte de José, pero tampoco va a servir de consuelo a quienes sobreviven con lo puesto tras esa tragedia de agua que ha caído en Málaga. Lo que se puede arreglar, como dice la presidenta, ha de arreglarse y pronto. Todas las administraciones y todos los líderes políticos se llenaron la boca de buenas palabras y compromisos. Habrá que ver si cuando se termine de sacar el barro de las casas y tirar los enseres que no sirven, los desahuciados por el temporal encuentran de verdad cobijo en la ayuda de las instituciones que pagamos para, entre otras cosas, ese auxilio. Que tras la tormenta no venga la calma chicha de los gestores públicos, quizás ahora más espabilados porque hay unas elecciones en ciernes. Y que tampoco venga el 'fango' electoral a buscar culpables a las lluvias para eludir responsabilidades. Que no llueva sobre mojado.