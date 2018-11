Happy meal Cada vez que aparece Pablo Casado a apoyar la campaña da la impresión de haber venido a boicotearla TXEMA MARTÍN Martes, 6 noviembre 2018, 00:13

La cosa cada vez pinta más cruda para el PP en Andalucía. Nueva metida de gamba de Moreno Bonilla y de su equipo que no se inmortaliza con el insigne crustáceo marino sino con un chorreón de tomate kétchup en una patata ultracongelada. Todavía no nos habíamos recuperado de la extraña decisión que tuvo el PP andaluz de comenzar la precampaña en un club de alterne de Sevilla para denunciar los supuestos usos de una tarjeta de la Junta en dicho establecimiento. La imagen era tan extraña que uno no sabía si el PP estaba promocionando el puticlub o a sí mismo. Probablemente a ambos.

Para Pablo Casado Andalucía se ha convertido en una prioridad, pero cada vez que aparece a dar su apoyo a la campaña da la impresión de haber venido a boicotearla. No solo a verles caer, sino a darles un empujoncito. Esta venganza a los sorayistas se sirve en platos de cartón y con la naturalidad de un restaurante sin cubiertos. Venir en plena promoción a la comunidad en la que mejor se come y hacerse la foto deglutiendo hamburguesa en una cadena de comida rápida, caracterizada no precisamente por la solidez de sus contrataciones ni por lo saludable de su menú, es una torpeza de primer nivel. Es verdad que la afición por las hamburguesas es algo de lo que no se sale. No es menos cierto que una vez al mes, como un auténtico antídoto contra la resaca, supone un alivio acudir a uno de estos establecimientos (me refiero a la hamburguesería, en ningún caso extensible a los bares de alterne). Entiéndase que Pablo Casado, Moreno Bonilla y sus familias con esas dos esposas idénticas pueden perfectamente ir a comer donde les plazca, faltaría más, pero deberían hacerlo sobre todo en su tiempo libre, en ningún caso haciéndose fotos entre textos que hablan de lo que te gusta Andalucía, porque eso provocaría esto: una airada respuesta en las redes y en la calle. Una enfervorecida reivindicación del flamenquín, una oda a la porra antequerana y la apología generalizada a la legendaria dieta de nuestras abuelas, nuestro campo y nuestro mar.

Este patón se incluye en una campaña recalentada con la ida de olla de la exministra que dijo que los niños andaluces estaban retrasados dos años respecto a los de Castilla y León, dato por cierto totalmente falso y refutado por la contundencia de los números. Uno de los grandes problemas que tiene aquí el PP es que desde Madrid confunden la crítica a la Junta con el desprecio a los andaluces. Cada cierto tiempo, tres o cuatro veces al año, tenemos que aguantar alguna declaración impresentable venidas de parte de linces como Teodoro García cuando dijo que en la Junta se gastan más dinero en putas que en becas. Nosotros nos preguntamos si nos pasaremos toda la campaña hablando de prostitución y de hamburguesas o si vamos a venir a Andalucía a decir algo. Quizás a «enseñarnos a pescar», como dijo Albert Rivera refiriéndose a Ciudadanos. La cosa tiene tarea.