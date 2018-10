HAMILTON DEBE ESPERAR

La carrera de Estados Unidos en el circuito de Austin podía suponer que Hamilton se proclamara pentacampeón con tres carreras por disputarse y el inglés lo bordó desde el principio haciéndose con la 'pole position' cuando todo el mundo pensaba que los Ferrari eran los favoritos.

Pero a partir de ahí, y ayudados por un nuevo error de Sebastian Vettel, todo dio un giro inesperado. Raikkonen, que no ganaba un gran premio desde 2013, hizo la mejor carrera que se le recuerda en los últimos cinco años, supo ganarle la posición en la salida a Hamilton y, apoyado en una magnífica estrategia de neumáticos de su equipo, se adjudicaba la victoria. Seguramente puede ser de las últimas en su carrera, pues el año próximo, en Sauber, no dispondrá de material para volver a ganar. Bien es cierto que venció porque Vettel, tras otro error, tiraba por la borda las pocas posibilidades que aún le quedaban. Volvió a chocar, en esta ocasión con Ricciardo, y desde ahí remontada hasta la cuarta posición, que no hace sino retrasar el título de Hamilton hasta la próxima carrera, donde el inglés, con terminar séptimo, será campeón por quinta vez igualando a una leyenda como Juan Manuel Fangio.

Ferrari vuelve a ser el coche más rápido en rectas, pero su paso por curva rápida le sigue penalizando con respecto a los Mercedes, que tienen un mayor apoyo aerodinámico. A los italianos, que ven cómo el título de pilotos se ha esfumado, sólo les queda luchar por el Campeonato de Constructores, que, aunque difícil, aún lo tienen a tiro. Además, ya miran al año próximo poniendo todas las esperanzas en un chaval llamado Charles Leclerc. Y es que o Vettel endereza en las tres carreras que quedan su trayectoria o el año próximo, al lado del monegasco, lo puede pasar realmente mal. No me duelen prendas en decirlo: Leclerc tiene madera de campeón y con el Ferrari actual puede llegar a serlo incluso el año que viene.

Asistimos a una de las carreras más divertidas del año, viendo cómo los tres primeros finalizaban en dos segundos y disfrutando de la lucha entre un Hamilton frustrado y un Verstappen cada vez más maduro, que, saliendo desde la 18.ª posición, incluso optó al triunfo durante la parte final tras un duelo con el inglés de los que hacen afición. Lástima que Red Bull no haya tenido un motor a la altura de su chasis, pues podríamos haber visto un campeonato a tres equipos muy interesante y que el año próximo, con Honda, creo que no van a poder repetir.

Respecto a los españoles, una de cal y una de arena. La arena fue para Alonso, que veía cómo en la primera vuelta un enloquecido Stroll lo mandaba fuera de la pista obligándolo al abandono, en una despedida que no es la que el asturiano hubiera querido. Pero, la verdad, quizás fue lo mejor, pues verlo arrastrarse por los últimos puestos con un McLaren de traca tampoco es agradable. Espero que la despedida sea momentánea y que en 2020 vuelva con un monoplaza que le permita luchar por triunfos.

Sainz, por su parte, hizo una carrera perfecta, y la penalización por salirse de pista en la salida fue desde todo punto muy rigurosa. Aun así, el madrileño, acatando órdenes de equipo, terminaba séptimo tras su compañero Hulkenberg, que desde media carrera lanzaba por la radio varios mensajes para que el español no le atacara. A pesar de todo, Renault también tiene demasiados altibajos y su progresión es mucho más lenta de la esperada.

Hasta México.