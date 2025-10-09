Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hamás: suicidio ideológico o muerte violenta

ALBERTO SPEKTOROWSKI. POLITÓLOGO Y PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La gran pregunta es si la iniciativa de Donald Trump expuesta en el plan de los 20 puntos llevará al fin del sufrimiento de Gaza. ... Las experiencias pasadas no dan lugar a esperanzas. Sin embargo, nunca antes Trump había puesto tanto énfasis en terminar la guerra y nunca antes se han juntado tantos actores políticos de Oriente Próximo y Europa aparentemente unidos en la propuesta del presidente de EE UU.

