Hagan caso a Canterbury

Si en las próximas diez semanas el Parlamento británico no se pone de acuerdo para aprobar un pacto de salida de la UE, es muy posible que la propia Unión tome la iniciativa y facilite una prórroga de la negociación. Todo menos el salto al precipicio, es decir, que el 29 de marzo Reino Unido se marche sin un acuerdo para minimizar costes. El Banco de Inglaterra ha calculado en casi un 10% la caída del PIB que sufriría su país si hay una ruptura abrupta. Con este tiempo adicional, podría renegociarse el tratado de retirada que el pasado martes rechazaron de forma sonora los Comunes. Incluso tal vez se abriría paso la iniciativa de plantear una segunda consulta popular, a la vista de la incapacidad de los parlamentarios de gestionar el 'Brexit'. Por su parte, los líderes europeos no quieren reabrir un texto aprobado por los gobiernos de los veintisiete Estados miembros, lleno de equilibrios, que protege la integración de un desgarro mayúsculo, la salida de la segunda economía de la UE. Cualquier nuevo acuerdo mantendría su idea central de que los británicos no pueden hacerse un traje a medida con las normas de la Unión y permanecer solo en aquellos ámbitos del mercado interior que les favorece. La política británica, tan admirada por muchas razones y con una historia plagada de virtudes cívicas, se ha vuelto disfuncional y caótica. Durante 30 meses el Gobierno de Theresa May simplemente no ha podido prestar suficiente atención a las conversaciones con Bruselas sobre el 'Brexit'. La verdadera negociación ha tenido lugar a diario dentro de un Gobierno en crisis perpetua. Lo mismo ha ocurrido en el seno los dos grandes partidos, conservadores y laboristas, profundamente divididos a la hora de resolver el divorcio de su principal mercado. La ignorancia y la fantasía sobre las normas y principios de la Unión Europea de no pocos ministros y parlamentarios ha quedado muy patente. Sorprende el enorme contraste en términos de conocimientos y capacidades técnicas entre la clase política y la diplomacia británica, entre las mejores del mundo, pero sin un mandato claro en este asunto existencial. Justin Welby, arzobispo de Canterbury y miembro de la Cámara de los Lores, ha sido uno de los pocos que ha dado muestras de pragmatismo y de visión estratégica, tal vez por su pasado como directivo de una empresa de gran envergadura internacional, que enriquece su inclinación espiritual. En su opinión, un 'Brexit' sin acuerdo sería un fracaso político y moral, al ignorarse el resultado del referéndum de 2016 a favor de la salida de la UE. Pero, sostiene Canterbury, si el Parlamento fracasa en la tarea encomendada, un segundo referéndum puede ser necesario.