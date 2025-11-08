Hablar hoy de reconciliación

Rosa Belmonte Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Explicación del título 'Reconciliación' para las memorias del rey Juan Carlos según Laurence Debray en ¡Hola!: «Buscábamos un título que se pudiera pronunciar fácilmente en ... francés, español e inglés. El Rey quería uno corto e impactante... Él es un hombre de la democracia y, por tanto, de la reconciliación... Lo escribió con la intención de reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país. Espera que los españoles se reconcilien con su historia, que se sientan orgullosos, como él se siente orgulloso de haber dedicado su vida a España». En 'Señora presidenta', Julia Navarro preguntó a la mujer de Carrillo si este fue el gran artífice de la Transición. «... Creo que salió bien porque el partido en 1956 lanzó la consigna de la reconciliación... La guerra era un hecho muy doloroso, pero había que plantear la reconciliación. Yo siempre pensaba que si regresaba no podía hacerlo insultando a la gente...». Ponte hoy a hablar de reconciliación.

