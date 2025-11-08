Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En diagonal

Hablar hoy de reconciliación

Rosa Belmonte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Explicación del título 'Reconciliación' para las memorias del rey Juan Carlos según Laurence Debray en ¡Hola!: «Buscábamos un título que se pudiera pronunciar fácilmente en ... francés, español e inglés. El Rey quería uno corto e impactante... Él es un hombre de la democracia y, por tanto, de la reconciliación... Lo escribió con la intención de reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país. Espera que los españoles se reconcilien con su historia, que se sientan orgullosos, como él se siente orgulloso de haber dedicado su vida a España». En 'Señora presidenta', Julia Navarro preguntó a la mujer de Carrillo si este fue el gran artífice de la Transición. «... Creo que salió bien porque el partido en 1956 lanzó la consigna de la reconciliación... La guerra era un hecho muy doloroso, pero había que plantear la reconciliación. Yo siempre pensaba que si regresaba no podía hacerlo insultando a la gente...». Ponte hoy a hablar de reconciliación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  4. 4

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  5. 5

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  8. 8

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  9. 9 La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos
  10. 10 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hablar hoy de reconciliación