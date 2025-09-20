Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De qué hablamos cuando hablamos del aeropuerto

CARLOS MIRÓ DOMÍNGUEZ / DAMIÁN QUERO CASTANYS (URBANISTAS)

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Hace unas semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vino a Málaga a anunciar las actuaciones previstas por su Departamento en la provincia. En realidad, ... la intervención se limitó a mostrar los pasos preliminares de la nueva ampliación del aeropuerto y esbozar apuntes mucho menos concretos sobre otras actuaciones en las que el Ministerio está comprometido, pero que carecen de programa y calendario preciso, aunque resulten igual o, en algunos casos, mucho más urgentes. De hecho, el ministro se limitó a anunciar las actuaciones a acometer por AENA, entidad cuyas inversiones no dependen desde hace más de dos décadas de los presupuestos generales del Estado, probablemente porque el momento político no hace fácil anunciar inversiones en las materias que dependen directamente de los Presupuestos del Estado.

