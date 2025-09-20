De qué hablamos cuando hablamos del aeropuerto

Hace unas semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vino a Málaga a anunciar las actuaciones previstas por su Departamento en la provincia. En realidad, ... la intervención se limitó a mostrar los pasos preliminares de la nueva ampliación del aeropuerto y esbozar apuntes mucho menos concretos sobre otras actuaciones en las que el Ministerio está comprometido, pero que carecen de programa y calendario preciso, aunque resulten igual o, en algunos casos, mucho más urgentes. De hecho, el ministro se limitó a anunciar las actuaciones a acometer por AENA, entidad cuyas inversiones no dependen desde hace más de dos décadas de los presupuestos generales del Estado, probablemente porque el momento político no hace fácil anunciar inversiones en las materias que dependen directamente de los Presupuestos del Estado.

En su exposición, y yendo más allá de lo que el ministro dijo, parece igual de relevante lo que el ministro omitió.

A la par de la nueva Terminal, debería haberse abierto al tráfico el acceso norte al aeropuerto. Más de quince años después de su entrada en servicio, los escasos mil metros que separan el extremo norte del eje carretero aeroportuario con el nudo de enlace desde la A-7, siguen sin realizarse por el Ministerio, lo que debería sacar los colores a todos los responsables de ese Departamento que no han sabido resolver este despropósito. La noticia por tanto reseñable debería haber sido que, superado el trámite medioambiental, el Ministerio dispone de un calendario preciso para iniciar las obras, pero, visto lo visto, no parece que vaya a ser así.

Tampoco anunció el ministro el calendario para afrontar las mejoras en la línea de cercanías, que al parecer requerirán más de un lustro para afrontarse con los procedimientos previos habituales. ¿No sería lógico anunciar, porque ya se hubiese analizado por ese Departamento, algún tipo de medidas de emergencia para remediar la saturación de los accesos, que cada vez se extiende a más horas y días de la semana?

Nos sorprendió que, en un programa tan ambicioso de remodelación y ampliación de capacidades del aeropuerto, no se haya incluido algún tipo de solución que dé respuesta a la Directiva Europea para fomentar la conexión de las terminales aéreas con los corredores ferroviarios de altas prestaciones; algo imprescindible en la Europa de las próximas décadas y que, en nuestro caso, podría constituir el embrión de una estrategia aeroportuaria regional, facilitando el acceso a las conexiones internacionales del tercer aeropuerto peninsular por cifras de actividad. Otros aeropuertos de menor rango disponen de proyectos y estudios con esa finalidad, cuando la posición de sus Terminales frente a los corredores de altas prestaciones no difiere (en estos momentos) de la que presenta nuestro aeropuerto.

Tampoco en la intervención del ministro hubo ninguna referencia, ni tan siquiera un guiño, a la posible conexión con la red de metro. Se puede entender que, en el pasado, cuando el metro de Málaga parecía algo anecdótico y superfluo, se pudiera omitir, pero la consolidación de este medio de transporte y la proximidad del aeropuerto a los trazados en funcionamiento, debería ser objeto, como mínimo, de una reseña entre los objetivos, con el fin de diversificar los modos de conexión con la ciudad que lo alberga, de más de 600.000 habitantes. En definitiva, y sin que ello suponga cuestionar la gran noticia, la pregunta que cabe hacerse es si una ampliación de esta envergadura se puede afrontar sin unas mejoras importantes de los accesos terrestres. Y otra más: ¿no debería entenderse que un aeropuerto de esas dimensiones requiere un ajuste de las nuevas interrelaciones con su entorno, mejorando la vertebración entre ambas realidades territoriales? ¿O debemos suponer que Alhaurín de la Torre y el conjunto del área metropolitana de Málaga no van a verse tensionados por la nueva escala de la Terminal?. Porque lo previsible es que terminen albergando todas aquellas actividades y funciones que, por su limitado espacio, no puedan desplegarse en el recinto administrado por AENA.

Deseamos felicitar al ministro por su exposición, que es una estimulante noticia para los malagueños. Pero proyectar un aeropuerto para 35 millones de viajeros sin asegurar el cumplimiento de objetivos territoriales necesariamente vinculados a la actividad aeroportuaria, provoca una cierta desazón. La articulación territorial con su entorno de influencia, con todos los modos de transporte posibles que, además, en su inmensa mayoría recaen en la esfera ministerial, parece un objetivo ineludible del proyecto que se pretende acometer. Aunque el ministro no hizo ninguna mención, acompasar la remodelación de las terminales y el crecimiento futuro de la demanda, a la mejora y diversificación de sus accesos terrestres debería ser uno de los pilares de la operación para no incurrir en los errores del pasado, en concreto en la tramitación administrativa de esas actuaciones ajenas a AENA, como está ocurriendo con el acceso norte.