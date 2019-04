NO SÉ QUIÉN ME GUSTO MÁS

He estado en Londres estas últimas semanas y he presenciado un espectáculo para mí inaudito. Esto de inaudito suena como muy espectacular pero, como todos sabemos, alude a un fenómeno que nunca antes habíamos oído. Aunque también se usa para referirse a algo monstruoso y de allí proviene su espectacularidad, parece. Antes las cosas se oían; se transmitían, primero de viva voz en los mentideros y en las fuentes donde concurrían los ciudadanos, lamentablemente en mayor número, las ciudadanas. La radio se inventó antes que la televisión y el teléfono antes que los artilugios modernos que te permiten observar a tu interlocutor. Pura audición. Hoy, bajo el patrocinio del apóstol desconfiado, si no se ve, no se cree. Porque es más difícil crear una imagen falsa que una noticia inveraz. Que, por cierto, ya ha adquirido carta de naturaleza y ha sido bautizada, en su conjunto, porque parece que circulan muchas, como fake news. Nos podíamos fiar de lo que leíamos y escuchábamos, sólo teníamos que desconfiar de las encuestas y de los políticos. Hoy no nos podemos fiar ni de nuestro respectivo padre.

El fenómeno al que me quiero referir es a la ocupación pacífica de los centros neurálgicos de la ciudad, de los puntos más importantes con los que están familiarizados todos los turistas porque la urbe carece de grandes avenidas en el centro y lo tortuoso de las calles te lleva irremisiblemente a esos lugares. Esta ocupación pacífica se hizo con camas y petacas, con todo el ajuar, con tiendas de campaña, sacos de dormir, toda clase de impedimenta. Parecía que la idea era quedarse allí todo el verano porque ya se sabe que el invierno es muy duro y largo, o solía serlo, en esas latitudes. Enarbolaban banderas de diversos colores que contenían un símbolo compuesto por dos triángulos isósceles enfrentados por el vértice y encerrados en un círculo que evocaba, a primera vista, un reloj de arena. A lo mejor era eso lo que querían expresar. La lentitud y la inexorabilidad. Para los ignorantes como yo que pasaban por ahí habían preparado unos atractivos volantes que explicaban la razón del movimiento. Estaban contra el cambio climático y lo que calificaban de inacción criminal de los gobiernos ante la crisis ecológica. Insistían que se trataba de una emergencia, que había que actuar ya, que estaban más allá de la política y que era necesario contar la verdad y que los inspiraba el amor. Cada uno de esas expresiones, transformadas en auténticos lemas, campeaba en los sendos puntos de acampada, cinco en total, uno en cada extremo de la figura geométrica. A mí me tocaba, por proximidad, Tell the truth, las tres "T" que Sebastián identificó inmediatamente. Instalaron nada menos que un barco de suculenta eslora y llamativo color rosa -incompatible con la catástrofe anunciada, si la vida era así desde el punto de vista cromático- en el medio de la calle donde, en épocas normales circulan miles de vehículos y millones de viandantes. Estuvieron cinco días ante la impasibilidad de la policía que se limitó a rodear al grupo y arrestar sólo a los más recalcitrantes. Dicen que se practicaron casi mil detenciones. No sé cuál sería el desenlace. Me imagino que los llevaban ante el juzgado, le pondrían una multa y los dejarían en libertad porque no hay campos de concentración por allí. Los arrestos eran muy civilizados. Ante la pasividad del sujeto, cuatro policías lo cogían, uno por cada extremidad y lo llevaban en volandas auxiliados por un quinto que cuidaba que no se desnucase. Muy tierno todo. El transporte público detenido -amenazaban con invadir el Metro, en vista del éxito que estaban obteniendo- y los comerciantes, muy perjudicados. El Viernes Santo, se montó un operativo, como diríamos por aquí, y con buenas palabras se fue convenciendo a los ocupantes que ya estaba bien y que con los días tan bonitos que estaban haciendo, mejor estarían en el parque con un suelo más blandito o en sus casas, con la familia. Mientras tanto, sobrevolaba un helicóptero no sé muy bien para qué. La operación fue exitosa y en dos días, calabaza, calabaza. Lo admirable es que todo quedó impecable. Se borraron las pintadas, no se rompió ni un escaparate, no se apaleó a nadie, lo que se llama una manifestación pacífica. La policía se merece un diez, hay que aprender las técnicas, los del cambio climático, muy bien. Limpios, pulcros, fantásticos. Y asistidos de la razón porque si seguimos maltratando a la naturaleza, nos queda poco tiempo. Como siga haciendo esos calorines en el norte de Europa, a Marbella no va a venir ni el tato. Les sugerí que incorporasen su defensa entre sus eslóganes.

Lo mejor, Greta la inspiradora, con sus 16 primaveras. ¡Chapeau!