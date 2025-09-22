Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Guirlandaio en la Casona del Parque

Domenico también andaba todas las mañanas por las orillas del Arno y nadaba en el Club Mediterráneo de Florencia

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ. PROFESOR DEL DPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE LA UMA

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Firenze, 1475 (d.C.). Bajo la influencia Médici, dos modelos de gestión daban forma al Renacimiento: el del taller de Domenico Guirlandaio y el de ... Andrea del Verrocchio. El primero entraba a todo, abordando cualquier proyecto que se le ponía por delante. Su capacidad de trabajo era asfixiante. En sus filas, un joven Miguel Ángel. Verrocchio, sin embargo, era más selectivo, mimando sus recursos y seleccionando cuidadosamente los encargos. En su equipo, Da Vinci y Botticelli. Pues bien, 550 años después (2025 Anno Domini), ¿qué modelo de gestión se impone en la Casona del Parque, el de Guirlandaio o el de Verrocchio?

