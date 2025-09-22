Guirlandaio en la Casona del Parque

Firenze, 1475 (d.C.). Bajo la influencia Médici, dos modelos de gestión daban forma al Renacimiento: el del taller de Domenico Guirlandaio y el de ... Andrea del Verrocchio. El primero entraba a todo, abordando cualquier proyecto que se le ponía por delante. Su capacidad de trabajo era asfixiante. En sus filas, un joven Miguel Ángel. Verrocchio, sin embargo, era más selectivo, mimando sus recursos y seleccionando cuidadosamente los encargos. En su equipo, Da Vinci y Botticelli. Pues bien, 550 años después (2025 Anno Domini), ¿qué modelo de gestión se impone en la Casona del Parque, el de Guirlandaio o el de Verrocchio?

Doménico gana: el taller de la Casona entra a todo, aunque a veces, el modelo plantee desajustes. Como ejemplo, el paso atrás en la sede del mundial u otros vaivenes que han supuesto medidas retroactivas. Pero, ¿es erróneo el modelo de gestión que ha posicionado a Málaga como 'la ciudad de los rankings'? Seguro que no. Conviene recordar que el 'sistema Guirlandaio' permitió reconocer a su taller como uno de los mejores de la historia. Así que aspectos tales como: ir a todo, un buen desempeño técnico (considerando, en ocasiones, el escaso tiempo de análisis) junto a una elevadísima capacidad de trabajo son características de este sistema de gestión. Vasari en Le Vite (Rusconi, 2021) ya nos advertía en Guirlandaio algunos de estos rasgos que, claramente, son distintivos del Consistorio.

Y es que ir a todo no es malo, pues los múltiples hitos conseguidos trasladan un rebufo positivo al ecosistema-ciudad que permite anotarse 3 de 5. Y si vas a por 10 (como de hecho hacemos) te anotas 7. Y con 7 subes más que con los 3 de Verrocchio. En economía Merton (1968) lo denominó 'el efecto Mateo' para referirse, según el Evangelio de San Mateo, al hecho de que los logros iniciales provocan nuevos éxitos.

Ir a todo no es malo, pues los múltiples hitos conseguidos trasladan un rebufo positivo al ecosistema-ciudad que permite anotarse 3 de 5

Así las cosas, podríamos preguntarnos si este efecto exponencial es para siempre. Evidentemente, no. Y aunque Obama se iba a la cama pensando en probabilidades de éxito, parece que no es necesario, ya que como explica Llaneras en 'Piensa Claro' (Debate, 2022), la serie tiende a una probabilidad media de éxito (la fase alcista dará paso a la moderación). Barlett ya lo decía: «El mayor defecto de la humanidad es su incapacidad para comprender la función exponencial».

Otros como Kahneman atribuyen la prolongación de estos momentos alcistas al simple azar. El día que recibió el Nobel dijo: «El azar dicta que a un resultado anormalmente bueno le siga otro más ordinario». En sus experimentos, Kahneman demostró que los alumnos no mejoraban por los chillidos de aquel instructor, sino que, simplemente, después de un mal vuelo venía uno bueno. Los chillidos eran solo eso: ruido. Todo tiende a la media. Así que aprovechemos al máximo esta senda positiva antes de que mengüe.

Y, todo ello como decíamos, con un buen desempeño técnico, considerando en ocasiones los desajustes provocados por el escaso tiempo de análisis. Un ejemplo claro es la renuncia a la sede del mundial, inter alia. Pero son las cosas del 'modelo Guirlandaio'. Hay que seguir confiando, solo hay que ver cómo está Málaga. Domenico no entregaba una pintura sin que el doblez del vestido rozara la perfección, sin embargo, el tiempo asignado a la obra dejaba, en algunos casos, ciertas distorsiones, tales como una excesiva desproporción en manos y pies (cosas del modelo). Baudelaire decía que no se puede ser sublime ininterrumpidamente.

Además, este sistema viene acompañado de una elevadísima capacidad de trabajo (secreto del éxito) y que sostiene todo lo anterior. Por ejemplo, Guirlandaio siempre finalizaba lo que sus discípulos no conseguían terminar. Decía que si una señora le pidiera decorar su costurero, nunca se negaría. Un trabajador incansable. Seguro que Domenico también andaba todas las mañanas por las orillas del Arno y nadaba en el Club Mediterráneo de Florencia. Como si lo estuviera viendo...

Y al bolsillo del malagueño, ¿cómo le afecta este modelo de gestión? Bien, en términos generales. Según los datos disponibles, nuestra renta media aumenta con firmeza y aún más el dato mediano (aquel que divide el conjunto en dos partes iguales) lo que significa una mejor distribución de la riqueza. Pese a ello, en términos reales, existe cierta insatisfacción ya que el salario se está convirtiendo en una asíntota que apenas alcanza la disparada curva de precios. Hay que hacerle seguimiento. Pues bien, llegados a este punto, cabe preguntarse si continuamos con el 'modelo Guirlandaio' o pasamos al de Verrocchio. No sé usted, yo siempre con Domenico.

Por último, quiero desear suerte para este curso a nuestros alumnos de la UMA. Quien se esfuerce mucho, no solo aprobará, sino que también será recordado: palabra de De la Torre, ¡perdón!, de Guirlandaio. Por cierto, ¿quién sustituyó a Domenico y cómo funcionó aquel taller tras su ausencia? (Próximamente, aquí, en Sur). + Responsabilidad = + Economía.