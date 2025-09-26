Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Grietas entre los socios

La discordia entre Podemos, ERC y Junts por el pacto migratorio debilita más a Sánchez y amenaza con alimentar las posiciones ultra en Cataluña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El bloque de investidura ha entrado en una etapa de discordia sin precedentes en lo que va de legislatura por el enconado pulso que libran ... los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de guerra de desgaste de todos contra todos. La precaria unidad ha saltado por los aires debido a las discrepancias manifestadas en el pacto migratorio con Cataluña que presentaban el PSOE y Junts, tumbado en el Congreso. El tradicional toma y daca entre las fuerzas de izquierda y derecha que sostienen a Sánchez, aflorado cuando abordan asuntos ideológicos sensibles como la economía, ha derivado en esta ocasión en un choque de nuevo cuño. Dentro del independentismo catalán, Gabriel Rufián (ERC) y Miriam Nogueras (Junts) son las caras de un agrio duelo por conectar con la sociedad catalana siendo a la vez aliados del Ejecutivo español. La hostilidad es total entre Podemos y el partido de Carles Puigdemont tras el fracaso de la transferencia migratoria a la Generalitat, con acusaciones de «racismo» de los morados a los posconvergentes. Sumar también se ha roto, con significativos desmarques.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Grietas entre los socios