Gratitud

José Luis Raya

Profesor jubilado de instituto y escritor

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Sembrar en terreno baldío o encender un mechero una y otra vez con el viento en contra son las primeras imágenes que vienen a mi ... mente al nombrar la ingratitud. La señora que limpia el suelo y pasas descuidadamente sobre el pavimento; el funcionario que ha estado buscando durante horas en un lúgubre sótano aquella cédula olvidada y lo has mirado despectivamente por su tardanza; el camarero que está trabajando como un burro y no da abasto mientras sigues gritando que te atienda; o la madre que te limpia el cuarto, te hace la cama y te ordena tus cosas. Aquí comienza el problema. Hay muchos niños (y niñas obviamente) que han sido maleducados, sin responsabilidades, sin principios y sin empatía. Sí, la empatía también se enseña, aunque algunos (y algunas; ya me estoy cansando) consideren que esto es adoctrinamiento. Luego llega el niño a la escuela y tira el papel al suelo. Si lo recriminas se enfada. Los mayores aducen que para eso están las limpiadoras. En el aula no atienden las explicaciones y cuando piden algo lo hacen exigiendo.

