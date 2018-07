La grasaza

No hace falta haber visto 'El Ala Oeste' (o 'El presidente y Miss Wade') para que nos parezcan normales las listas de votantes partidarios o no de una causa. De senadores, congresistas, lo que sea. Se han hecho públicas unas de compromisarios cántabros para el Congreso del PP (una lista de Soraya) donde se hacen anotaciones como «voluble», «presionable», «hay que estar pendiente» o «amiga de Nacho». Y leo la palabra «artimañas». En sus memorias, Walter Cronkite dice que desde que Theodore H. White publicó 'The making of a president, 1960', sobre las elecciones que dieron el triunfo a Kennedy, sus imitadores dejaron de interesarse por el contenido de las campañas y los temas que se debatían para centrarse en los secretos de las maquinarias electorales. Para centrarse, como recordaba Lorenzo Gomis en 'La primavera no es noticia', en la grasa en lugar del filete. Así seguimos. Y todos acabamos gordos en lugar de alimentados (o informados).