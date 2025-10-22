Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La 'grandeur' se desmorona

La agonía del Gobierno agudiza el declive de Francia, sumida en la humillación por el encarcelamiento de Sarkozy y el asalto al Louvre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La entrada de Nicolás Sarkozy en una celda de La Santé, convertido en el primer presidente francés en ingresar en prisión, simboliza la decadencia que ... sufre el país, sumido en una constante inestabilidad que mantiene en vilo a la UE. Para colmo de males, el asalto al Louvre con el que los ladrones han desvalijado el tesoro de Napoleón, la joya de la Corona, ha agudizado entre los franceses una incómoda sensación de humillación ante el resto del mundo. Un Sarkozy sin honor, un emperador destronado, un museo violentado con una sierra radial; una Francia sin 'grandeur'. Al menos, sin el brillo que lució hace solo un año en los Juegos Olímpicos de París, recordados como fuegos de artificio para solapar la gravedad de la crisis política y casi de personalidad de la V República.

