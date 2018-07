grandes y pequeñas cosas de la vida Horizontes cercanos Manuel Valls, el que fuera primer ministro francés, no desvela en Las Dunas si será o no candidato a la Alcaldía de Barcelona / El político 'más temido' por el independentismo catalán se reúne en la Costa del Sol con un grupo de personas para conocer su visión de la España de hoy / El mítico Vereda echa el cierre en la Trinidad: se va un grande de la cocina clásica y popular de Málaga / El debut de la malagueña Paula Meliveo como cantante de rock en Lisboa... PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 22 julio 2018, 10:04

De padre español (el conocido pintor Xavier Valls) y madre italo-suiza, Manuel Valls nació en Barcelona, pero toda su vida ha estado en Francia, país al que su padre emigró a finales de los años 40, y donde ha tenido una trayectoria política de gran envergadura: fue primer ministro desde el 31 de marzo de 2014 hasta el 6 de diciembre de 2016, cargo al que accedió investido por el presidente François Hollande (PSF), tras haber sido concejal de Évry desde 2001 y diputado en la Asamblea Nacional de Francia por Essonne desde 2002. Fue uno de los ministro del Interior de Francia que más se significó en la lucha contra el terrorismo de ETA, y también ejerció como alcalde de Évry y consejero regional de la Isla de Francia. Tras aspirar a la Presidencia de la República de Francia (perdió en las primarias del Partido Socialista Francés) dio un paso atrás de la primera línea política y decidió pasar largas temporadas en su ciudad natal, Barcelona, donde miembros de Sociedad Civil Catalana, grupo transversal formado por personas de variada ideología que se posiciona claramente en contra del independentismo, contactaron con él para que les ayudara en lo que todos consideran, empezando por Valls (y muchos más), como el mayor cáncer que amenaza a Europa: el secesionismo y los populismos. Valls, que hizo una gran amistad con el empresario riojano afincado en la Costa del Sol Félix Revuelta, propietario de la cadena Naturhouse y del emblemático Hotel Las Dunas, ha venido a Marbella para ver en Starlite a Sting, uno de sus músicos preferidos, aprovechando para pasar unos días de descanso en el referido complejo hotelero, y de camino tener un almuerzo privado (un lujo de reunión, por cierto) con sólo 12 personas más, entre las que se encontraban Revuelta, sus hijos, e importantes empresarios afincados en Málaga. Manuel Valls es un hombre curtido en mil y una batallas políticas, pero ninguna ha visto tan peligrosa como la planteada por los movimientos secesionistas e independentistas que ponen en peligro «no sólo a los países que les afecta, como el caso catalán a España, sino a Europa». En el almuerzo, en el recuperado Restaurante Félix (en el propio Las Dunas), que llegó a tener estrellas Michelin, Valls dio una lección de sabiduría política y de conocimiento de la situación actual en España y en Europa. Igualmente pidió la opinión de los asistentes a la comida, que se desarrolló en un ambiente de «sana envidia» para los muchos que hubieran querido estar en la misma... Valls no adelantó si se presentará como candidato a la Alcaldía de Barcelona, aunque dejó entrever que estaría dispuesto a liderar una candidatura conjunta contra el independentismo. El político hispano-francés, por el que suspiran no pocos grupos políticos españoles, confirmó su participación en el Foro SURque se celebrará el próximo septiembre, en un céntrico hotel de Málaga, bajo el título de 'Europa ante el peligro del secesionismo y del populismo', donde será presentado por su gran amigo Félix Revuelta y que sin duda provocará gran expectación. «Así aprovecho y paso otros días en Málaga, porque vaya maravilla de la que disfrutan los que viven aquí, ¡vaya Costa del Sol!». Por la noche acudió al concierto de Sting y disfrutó como todo el auditorio que se entregó en cuerpo y alma al mítico Gordon Matthew Thomas Sumner. Ojo a Manuel Valls. No lo ha dicho todo...

Más de medio siglo en el barrio de la Trinidad, santo y seña del buen comer, de la mano de Amparo Toledo en la cocina y de Eduardo Vereda Moya en el comedor, con la ayuda en los últimos años de sus hijos Eduardo e Inma, el Restaurante Vereda ha echado sus puertas abajo. Posiblemente, sin michelines ni nada por el estilo, se nos haya ido la mejor cocina popular de Málaga. Amparo, ella sola, y Eduardo, él solo, se hicieron en estos casi 60 años, de una clientela fija y fiel que disfrutaba de la cuchara y de los guisos de este matrimonio malagueño de los pies a la cabeza en su humilde restaurante. Pero los años no pasan en balde, y el Vereda, el mítico restaurante de la calle Juan de Austria, ha cerrado, y lo hace porque llegó la hora de la jubilación y porque a los dos, a Amparo primero y a Eduardo después, la 'caja de cambio' (el corazón) les dio un serio aviso que ha necesitado de sendas intervenciones quirúrgicas. No había manera de seguir. Ni con la inestimable ayuda de Inma, que venía cada día desde Granada, donde reside, para echar una mano... Eduardo yAmparo lo dejan. Y 'el Vereda' ha cerrado. Pasar por la esquina de Juan de Austria y ver las puertas correderas echadas te da idea de que los años pasan muy deprisa, y que dentro han quedado grabadas historias de la Málaga de siempre. Por allí pasaron grandes de la vida política, social, empresarial y artística, desde Antonio Banderas a Julio Iglesias, pasando por presidentes de España y de Andalucía, ministros, consejeros, alcaldes, empresarios de altísimo nivel y categoría, y clientes fieles de toda la vida que siempre tenían su mesa reservada... Nos quedamos con los recuerdos, con su entrega, su trabajo, su buen hacer, su malagueñismo y el regusto de los guisos de Amparo, con sus insignes arroces. Ellos, humildes, hacen cerrado ya. Sin estridencias han hecho mucho más por Málaga y por su cocina que decenas de protagonistas mediáticos inconsistentes. A gente como Amparo y Eduardo Vereda, de verdad, su tierra les debe un homenaje. Gracias por tanto.

Paula Meliveo es una inquieta y más que prometedora actriz malagueña a la que le suceden cosas casi imposibles, como cantar en Lisboa a dúo con el líder de Muse. Joven y enamorada de la buena música, ni corta ni perezosa se fue a la capital portuguesa a disfrutar de una noche mágica de sonidos y fuegos, día de San Juan. Allí actuaban estrellas de rock como el grupo alternativo Muse, y Bruno Mars dentro del festival 'Rock in Rio' que se desarrolló en Lisboa. Paula, en medio de la actuación de Muse 'debutó' cantando a dúo con su líder, Matt Bellamy, quien tiró (nunca mejor dicho) de Paula al escenario para incorporarla a la actuación.

La explicación es más sencilla de lo que parece: la actriz malagueña, a la que hemos podido ver recientemente en series como 'Allí abajo' (Antena 3), o 'Entre olivos' (España-México), acudió junto a Muse al festival, como suele ser habitual en las giras del grupo. Paula conoció a los miembros de la referida banda (Matt, Dom y Chris ) siendo adolescentes, desde los 13 años, lo que hace que tenga una gran amistad con ellos y por tanto no es extraño verla pasear con Matt Bellamy y compañía por las calles de Madrid (ciudad en la que reside la actriz y por la que el referido conjunto tiene una gran devoción).

La canción elegida por Matt Bellamy para que Paula Meliveo participara en el show fue la emblemática 'Starlight', lo que hizo que la malagueña viviera uno de los momentos más emocionantes de su vida, pese a que no era la primera vez que formaba parte de uno de los shows de la banda. Su relación ya no es sólo de amistad, sino profesional, porque la malagueña ha diseñado para la banda de música diversa ropa y vestuario para sus conciertos, y no pocas veces actúa casi de relaciones públicas de la misma cuando los acompaña por Europa, ya que esta doctora en Ciencias de la Comunicación además domina varios idiomas.

En esta edición del festival 'Rock In Río' lisboeta, Muse actuaba como cabeza de cartel, como viene siendo habitual en los festivales internacionales de mayor relevancia a nivel internacional desde hace más de una década. La banda está consagrada como una de las más grandes en la actualidad, tras ser número uno en ventas en 28 países con su álbum 'The Resistance', inspirar la creación de la saga 'Crepúsculo' y ganar varios premios Grammy. Lo que no haga Paula...

Nos vamos. Disfruten de lo que tenemos, que es mucho, y que servidor lo vea y comparta.