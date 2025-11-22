Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rotonda

El gran problema

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La movilidad en Málaga no puede seguir siendo un asunto pendiente. Y, aunque parezca que la ciudad ha aprendido a convivir con los atascos, la ... realidad es que lo que ocurre cada mañana en la zona oriental es un problema de primera magnitud que condiciona la vida de decenas de miles de personas. Entrar a Málaga a primera hora se ha convertido en una carrera de obstáculos diaria que desgasta, frustra y limita el desarrollo natural de la ciudad. No es un capricho: es una urgencia. Mientras Málaga crece, se transforma y se proyecta al mundo, sus accesos siguen anclados en un pasado que ya no responde al volumen real de desplazamientos. No se puede pedir a los malagueños que acepten como normal perder cada día tiempo de vida en un atasco que podría evitarse con una planificación seria y decisiones valientes. Y menos aún cuando esas decisiones dependen de un Gobierno central que conoce perfectamente la situación... pero que actúa como si no fuera con él. Pretender impulsar un área metropolitana sólida, capaz de descargar a la capital y repartir de forma natural población, actividad económica y demanda de vivienda, es directamente imposible si antes no se resuelve el cuello de botella que estrangula la movilidad diaria. ¿Cómo se va a convencer a nadie de vivir o establecerse en municipios cercanos si cada mañana debe asumir un viaje tan incierto como exasperante? Sin accesos fluidos, no hay área metropolitana que funcione, ni equilibrio territorial posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El gran problema