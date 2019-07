La temperatura máxima en julio ha sido casi dos grados superior que la media histórica, que toma como referencia un periodo no tan lejano que discurría entre 1980 y 2010. Todos ustedes lo vivieron aunque ya no se acuerden, y sí, «Cualquier tiempo pasado fue mejor» (Jorge Manrique). En los últimos 30 días hemos soportado 32,4 grados de media, según las estadísticas de Aemet. Es cierto que no todo el incremento del último mes es achacable al cambio climático, pero se da por hecho que una parte sí responde a este fenómeno, pues precisamente son los meteorólogos de la Agencia quienes con más contundencia advierten de la velocidad a la que se está produciendo el calentamiento.

Como diría mi buen amigo el profesor Enrique Salvo, ya estamos un poco más cerca de ser como Trípoli u Orán, dos ciudades con una calidad de vida envidiable donde las haya. Lo siguiente será parecerse a Tombuctú, aunque para entonces dudo mucho que quede algún malagueño viviendo en Málaga. En un futuro más bien cercano, hombres y mujeres del norte y centro de África, más acostumbrados a la vida en el desierto y a las penurias, colonizarán el sur de España. Los turistas europeos hará tiempo que no recalan por aquí, si acaso en pleno invierno, porque el resto del año el tiempo en sus países se habrá vuelto suave. La Costa del Sol ya no tendrá sentido como destino, perderá su principal fuente de ingresos y se producirá una emigración masiva hacia otros territorios más fríos y habitables. Igual una familia de chiringuiteros de La Carihuela fundará una pequeña colonia en el sur de Suecia a la que llamará Nuevo Torremolinos y donde se servirán espetos de arenques, que no son ni la mitad de jugosos que los de sardinas de Alborán, pero es lo que hay.

Los pepitos grillo del cambio climático no dejan de gritar al oído de un Pinocho al que ya no le cabe la nariz en la cara de tantas mentiras. Las advertencias llegan cada vez desde más sitios, pero la realidad es que a casi nadie le importa, empezando por los gobiernos, que están a lo de siempre. Total, todavía no se nota tanto, y para cuando queme de verdad ya no estaremos para contarlo. Han tenido que ser los más jóvenes los que se pongan al frente de la reivindicación de los cambios, escamados ante la dura herencia que les vamos a dejar. Para ellos, dos grados más puede significar la diferencia entre tener un futuro y no tenerlo.