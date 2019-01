Gracias, chaval

ERA muy tarde el viernes por la noche y el día había sido singularmente intenso. Las ganas de llegar a casa eran más fuertes que cualquier otra cosa. Posiblemente por eso no reparé en las voces que llegaban desde la otra acera. «Algún borracho», pensé.

Cuando estaba sacando el coche del parking te cruzaste en el camino. No creo que tuvieras más de 20 años. Me hacías señas para que me detuviera. Se te notaba el miedo en la cara. «Ayúdeme, por favor», imploraste.

Me pediste que llamara a la policía. Acababas de ver a un energúmeno insultando a gritos a su mujer. El tipo era más grande que tú y sin embargo interveniste porque temías que fuera a pegarle, incluso a hacerle algo peor. Te pusiste en medio y el tipo casi te pega a ti.

Te dije que te tranquilizaras y que subieras al coche. Cuando iba a marcar el número de la policía apareció el energúmeno en su coche y lo cruzó delante del mío.

El tipo bajó del coche, me vio con el teléfono en la mano y se encaró con nosotros. «¿Qué vas, a hacerle una foto a mi coche?», me increpó. No se me había ocurrido, pero pensé que sería una buena idea. Le dije que se calmara, pero el energúmeno seguía insultando a su mujer. «Hija de puta», le decía. Después se volvía a encarar con nosotros. «¿Qué pasa? ¿Que no le puedo decir a mi mujer lo que me dé la gana?».

«Llame a la policía», me implorabas, chaval, mientras yo no atinaba a otra cosa que a decirle al energúmeno que se calmara. Ahí fue cuando la mujer salió del coche y vino también hacia nosotros. «Os agradezco, pero no os preocupéis. Está nervioso. No pasa nada». Entendí entonces que, efectivamente, había que llamar a la policía y fue lo que hice. Comuniqué el número de la matrícula del energúmeno y la policía me aseguró de que una patrulla venía de camino.

El tipo parecía más calmado y saqué el coche del aparcamiento. Afuera, tres chicas, una de ellas tu novia, te esperaban también con el miedo en la cara. Te dije que lo habías hecho muy bien y que te fueras tranquilo, que la policía venía de camino. Te debería haber dicho, sin embargo, algo más.

Te debería haber dicho que valiente no es el que no siente miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Te debería haber dicho que con tus seguramente 20 años escasos me diste una lección. Te debería haber dicho que tu actitud y tu educación demuestra que tus padres hicieron un gran trabajo. Te debería haber dicho que con chavales como tú esto va a mejorar. Te debería haber dicho gracias. Quiero que sepas que la policía actuó y que la agresión no pasó a mayores.

Ojalá leas esto.