Los Goya dan hambre Voltaje La gala de los Goya es uno de esos acontecimientos que se disfrutan más por televisión que estando allí TXEMA MARTÍN Martes, 30 julio 2019, 07:54

Lo ha dicho más de una vez Paquita Salas, la representante de actores de PS Management (transformada ahora en Nuevo PS) que protagoniza una serie de televisión que en su tercera temporada se ha revelado como la ficción española más divertida del momento, disponible en Netflix, y que es una delicia de ver. Paquita Salas ya advierte que en la gala de los Goya se pasa hambre. Mucha. Y ella sabe bien de lo que habla porque le encanta comer, devora churros redefiniendo el afilado estilo de Terelu y bebe ginebra Larios como si fuera una de las nuestras, por lo que la reflexión de Paquita debe ser tomada como un aviso a los advenedizos. A la edición número 34 de estos premios acudirán políticos en comitiva y empresarios de postín, malagueños con más o menos relación con lo cinematográfico que hay que instruir pronto. No es poca tarea. A los concejales, alcaldes de municipios recónditos, subdirectores generales de todo tipo de cosas, presidentes de fundaciones hay que sumar las intentonas de hijas, sobrinas y demás familia interesada.

Que los Goya se celebren en la capital malagueña no solo era una cuestión de tiempo. Es de justicia. El de Málaga ha sido, de lejos, el Ayuntamiento que más ha apoyado y promocionado el cine español en los últimos 20 años, y la Academia no es que haya sido demasiado generosa con el certamen. El alcalde de Málaga asegura que en la Academia «han entendido que es bueno que los Goya no estén siempre en Madrid». Pues claro que lo han entendido: en cuanto han visto que hay ciudades como la nuestra que están dispuestas a pagar un buen dinero para celebrar la ceremonia en su ciudad lo cual, por otra parte, sirve para sanear las cuentas de la propia Academia. Nada que objetar: todo tiene un precio y celebrar la gala aquí costará unos 2 millones de euros (1,4 de aportación municipal). Si bien es cierto que el impacto de la gala se calcula en unos 5 millones de euros, otra gente asegura que será muchísimo más, aunque ya se sabe cómo son estas cosas, lo mismo que el chiste de las estadísticas con los dos jamones entre dos personas.

Sabemos cómo somos: hay gente que desde el mismo momento del anuncio estaba dispuesta a darse guantazos para ir a la gala. Pues hay que decirles primero que no es tan divertido. La ceremonia de los Goya es uno de esos acontecimientos que se disfrutan más por televisión que estando allí, de palmera en directo. Pero los que vayan deben saber que deben ir merendados porque es una ceremonia larga y con un lejano catering. Así ha sido al menos en Madrid, que lo mismo en Málaga la cosa cambia y se hace una edición hipercalórica y gastro total, algo que por otra parte sería lo suyo. Por lo demás, mi único deseo al respecto es que la presente Paquita Salas, la única capaz de levantarla. Eso y que me digan pronto dónde será la fiesta de después.