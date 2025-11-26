Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EDITORIAL

Golpe de efecto y de realidad

Sánchez inicia en pleno 25-N el relevo de García Ortiz al elegir a la fiscal contra la violencia de género, que deberá blindarse a la crispación política

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La designación de Teresa Peramato Martín como relevo del dimitido Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado tiene algo de golpe ... de efecto y, a la vez, de realidad. Pedro Sánchez dio ayer a conocer la elección de la fiscal contra la violencia de género para asumir la más alta responsabilidad en el Ministerio Público en pleno 25-N, horas antes de las manifestaciones que recorrieron el país en protesta por el maltrato a las mujeres y en favor de la igualdad. No es de poca importancia que hiciera coincidir el anuncio en una fecha tan señalada en el calendario, ahora que el presidente del Gobierno insiste en liderar la lucha contra el machismo, cuestionado por un negacionismo creciente que Sánchez sitúa en la derecha y la ultraderecha. Pero también torpedeado entre sus propias filas, a raíz de las bochornosas conversaciones entre su exministro José Luis Ábalos y Koldo García, o de que la empresa de Santos Cerdán contratase para sus corruptelas a su cuñado cuando cumplía condena por agresión machista.

