Gobierno hipotecado

Aguantar bajo las crecientes exigencias de socios que ya ni se declaran así no es sinónimo de poder gobernar con una mayoría identificable

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La determinación del presidente del Gobierno de proseguir la legislatura y recobrar aire político, tras despedir el curso con el PSOE casi noqueado por el ... ingreso en prisión de Santos Cerdán, tropieza casi a diario con la evidencia de su precariedad parlamentaria, más allá de que el Ejecutivo crea que su denuncia del «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza sintoniza en este trance con el sentir de una mayoría ciudadana, incentiva a su base electoral y presiona al PP. Esta semana, Pedro Sánchez ha rebatido el argumento de la oposición de que el suyo es un Ejecutivo en estado políticamente terminal, dure lo que dure el mandato, remarcando que siete años en el poder lo convierten en un ejemplo de estabilidad en Europa. Pero la zozobra cotidiana en que Sánchez se ha habituado a dirigir el país, especialmente en esta legislatura en la que necesita que la amalgama de sus socios esté alineada constantemente para poder sacar adelante sus iniciativas -por eso mismo no ha logrado aprobar un solo proyecto de Presupuestos- desmiente esa pretendida solidez. Aguantar sometido a las crecientes exigencias de los aliados de la investidura, dos de los cuales -Podemos y Junts- ya ni siquiera se declaran integrantes de ese bloque, es sinónimo de resistir, pero no de poder gobernar con una mayoría identificable, previsible y coherente con el programa con que el presidente concurrió a las elecciones.

