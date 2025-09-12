Gobernar a cualquier precio

Afirmaba Martin Luther King que «el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan». Asumiendo tal ... reflexión, me resulta difícil permanecer ajeno y en silencio ante el debate político tribal, maniqueo y cainita al que nos han condenado aquellos a los que les otorgamos la dignidad y responsabilidad de gobernarnos.

Es posible que la historia sea tan solo el resultado de una limitada serie de instantes decisivos. Si esto fuera así, en la historia reciente de España, uno de esos momentos fue sin duda el día en el que Pedro Sánchez se puso al frente de la XV legislatura de nuestra joven democracia. En el denso y persuasivo discurso con el que logró su investidura, además de descalificar reiterada y duramente, a lo que sin distinción alguna denomina las derechas, afirmó su intención de gobernar, por motivos de interés general, haciendo de la necesidad virtud. Es posible que esta sorprendente afirmación fuera tan solo un lapsus o un acto fallido, pero, en cualquier caso, explica con bastante nitidez el devenir que ha ido tomando la legislatura en sus dos primeros años de recorrido, trascurridos los cuales, sabemos con precisión cuáles eran las necesidades del presidente, pero aún no se alcanza a comprender la naturaleza de las virtudes que lo sostienen.

Bastaría con que las virtudes a las que se refería el presidente fueran las recogidas en el portal de trasparencia, donde se definen con claridad algunos de los Principios del Buen Gobierno; respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, respetar el principio de imparcialidad, tratar con igualdad a todos los ciudadanos sin discriminaciones de ningún tipo y asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias sin perjuicio de otras que le fueran exigibles legalmente. ¿Podría el presidente asegurar de una forma creíble que, hasta el momento, ha ejercido la virtud de luchar siempre con transparencia, justicia, igualdad y equidad por el interés general, ajeno a todo interés particular?

Sin entrar en la disquisición de definir cuántos cambios absolutos de opinión son necesarios para interpretar que nos están mintiendo, es evidente que en la actualidad, a amplios sectores de la población, ya no les preocupa que les haya mentido su gobierno, lo que les aterra, es que ya no pueden seguir creyéndole. Como nuestro propio organismo posee diferentes órganos y sistemas, el Estado es una estructura compleja con múltiples instituciones, contrapoderes, administraciones y administrados. Para poder funcionar correctamente los organismos complejos, sea el cuerpo humano o un Estado, necesitan mantener la homeostasis, entendida ésta como el conjunto de mecanismos de autorregulación, que permiten que su estructura y función permanezcan estables y en equilibrio. Igual que el ser humano para mantenerse sano precisa mantener estrechamente controladas sus constantes vitales, un Estado que funciona democráticamente, para no deteriorarse, precisa mantener en respetuoso equilibrio de todas sus estructuras, poderes y contrapoderes. Pretender gobernar a cualquier precio, en términos políticos, es similar a conculcar las normas higiénicas elementales en el ámbito de la salud.

Gobernar a cualquier precio o no gobernar a cualquier precio, esa es la cuestión. Tras las elecciones de julio de 2023, el presidente decidió gobernar a cualquier precio, ignorando una tras otra sus promesas previas y eludiendo u orillando las opiniones, no solo de organismos importantes del Estado, sino de la mayoría social del país e incluso de importantes activos de su partido. Gobernar a cualquier precio no es una opción ética ni legítima y cualquiera que utilizara esta estrategia, empezaría a transitar por la resbaladiza senda de un despotismo más o menos maquillado. Como ya intuía y expresé en su día en esta misma tribuna, eso nos ha conducido a una suerte de política autolesiva, cuyas secuelas en el tejido institucional del país, siendo ya evidentes, pueden llegar a tener un pronóstico mucho más grave aún.

Llegados al ecuador de la legislatura y con la sensación de formar parte del pasaje de una embarcación que navega a la deriva a merced de los votos de los que amenazan constantemente con encallar la nave si no se aceptan sus insolidarias condiciones, quizá convenga reflexionar sucintamente sobre las consecuencias de esta pintoresca singladura cuyo altísimo precio y elevado riesgo ya conocía el timonel.

Cualquiera que utilizara esta estrategia, empezaría a transitar por la resbaladiza senda de un despotismo más o menos maquillado

Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Es perentorio recuperar la homeostasis política del país y eso solo puede lograrse virando por redondo, tirando por la borda el lastre que supone depositar la gobernabilidad en aquellos que solo aspiran en propio beneficio, con extirpar la transición de la memoria colectiva, desprestigiar la Constitución y manipular la gobernabilidad del país. Los hechos no dejan de ser reales porque se les ignore. Gobernar un país levantando un muro que imposibilite la alternancia en el poder, despenalizar delitos a cambio de votos, intentar conculcar derechos constitucionales, mentir reiteradamente incluso en sede parlamentaria, banalizar la ausencia de presupuestos o enmascarar los problemas jurídicos de su entorno con relatos victimistas, afecta sin duda a la calidad democrática y funcionamiento de las instituciones.

Si por las razones que fuere el señor presidente es incapaz de comprender esto, pésele a quien le pese, no solo lícito sino necesario, exigirle serena, pero contundentemente y por todos los medios democráticos posibles, que convoque elecciones y devuelva la capacidad de decisión a la ciudadanía.