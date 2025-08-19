Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mattin

O gestionamos el territorio, o el fuego lo hará

RAÚL DE LA CALLE SANTILLANA. SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Cada verano, el fuego irrumpe con furia en nuestros montes. Prácticamente no hay día en que no sea noticia un nuevo gran incendio forestal que ... está fuera de capacidad de extinción en algún punto del arco mediterráneo. Observamos con incredulidad lo sucedido en Grecia, Turquía, Portugal o Bulgaria -con víctimas incluidas-, sin dejar de lado que España es uno de los países más afectados. Si ampliamos la mirada a lo ocurrido recientemente en lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia o Chile, el panorama resulta desalentador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur O gestionamos el territorio, o el fuego lo hará

O gestionamos el territorio, o el fuego lo hará