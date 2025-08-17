Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Málaga se ha convertido en un fenómeno de masasdigno de estudio; en la foto, colas para entrar a las 20,25 horas en La Rosaleda para ver el Costa del Sol. Félix Lorenzo
Horizontes cercanos

Mucha gente, muchas colas

Colas para entrar en La Rosaleda, para ir a los toros, para entrar en el metro, para coger un taxi...-Caravanas de horas para ir a ver a Manuel Carrasco, para ver los fuegos...-Málaga disfruta de su feria, que asiste al nacimiento del Cartojal Zero

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Domingo de feria. Otra más. Estos Horizontes no saben finalmente si las cifras del verano turísticamente hablando van a ser «las mejores de toda la ... historia» o «no van a llegar a lo previsto», pero de lo que no hay ninguna duda es que hay mucha, muchísima gente en Málaga. Obvio que este fin de semana, entre el puente y el comienzo de la feria puede que no sea un ejemplo objetivo, pero se aleja poco de la realidad, eso también es indiscutible. Y a lo que hemos asistidos en estos días, 14, 15 y 16 de agosto (de hoy no hablamos, obvio) es que se han formado grandes colas, algunas de horas, para casi cualquier cosa que querías hacer. Ya nos 'entrenamos', curiosa metáfora, el sábado 9 en La Rosaleda, con motivo del torneo Costa del Sol, que registró colas interminables para entrar por cualquiera de sus puertas gracias al ingenio de algún listo de los muchos que pululan por la zona que decidió sin avisar cambiar la dinámica de siempre. Resultado: un descontrol total, peleas, malos rollos, cabreo generalizado y mucha gente que llegó tarde al partido, y no se formó más por una desgraciada circunstancia, la parada cardiorrespiratoria del aficionado Francisco Santamaría (nos alegramos, y mucho, por su recuperación, que esperamos sea total y pronto vuelva a Martiricos) que tuvo el juego detenido casi 20 minutos y al que conocimos en primera persona el viernes en este periódico gracias a un excepcional reportaje de Marina Rivas y una no menos excepcional fotografía obra de Ñito Salas. Digo que fue un entrenamiento, porque este jueves, día 14, fue una desesperación: las miles de personas (no sé yo cuántas entradas se vendieron o dónde se compraron en estos tiempos donde las redes son utilizadas por timadores profesionales a través de portales para nada legales, que además son difíciles de detectar), pero lo cierto es que pocas veces en la historia hubo tal colapso circulatorio de Málaga a Marbella tanto por la antigua N340 como por la AP7. Caravanas de coches parados durante hasta 4 horas, lo que hizo que muchos desistieran de llegar, y otros muchos no pudieran hacerlo, mientras que la ciudad marbellí sufría un tapón de los que quedarán para la historia. Colas para entrar en un estadio, colas de coches utilizados por las 30.000 personas que llenaron el recinto de San Pedro Alcántara y que intentaban llegar para ver a Manuel Carrasco (un verdadero fenómeno de masas hoy por hoy)... Colas para comprar las entradas de los toros en La Malagueta, porque los toros se han puesto de nuevo de moda: no hay mejor reclamo para la juventud que 'prohibir' o 'dificultar' algo, que es lo que se ha hecho con los toros, y si eran pocas colas, las que se forman cada día para ir de 'tardeo' a Los Álamos, donde el Santo Pitote de Luis Ballesteros ha galvanizado la zona, y más caravanas este viernes por la noche para buscar un buen sitio donde ver los fuegos artificiales, que por cierto fueron magníficos, con el 'pero' un año más, de que no se coloquen altavoces estratégicamente en puntos de las playas malagueñas para poder escuchar la música que acompaña a la exhibición pirotécnica que, repito, alcanzó una gran belleza y que patrocinaron, todo hay que decirlo, San Miguel y El Corte Inglés. Colas para entrar también en el AC Málaga Palacio y ver desde su privilegiada terraza la fiesta inaugural de la feria. Colas para entrar en la estación de metro de Atarazanas a la vuelta. Colas kilométricas en las paradas vacías durante horas para coger un taxi (por cierto, cuándo el Ayuntamiento va a decidirse a ampliar el número de licencias, porque en Málaga en muchos días y en no pocos momentos nadie encuentra un taxi ni por sorteo)... Y ayer colas en no pocos chiringuitos. Pues eso, que mucha gente por todos lados. Y ojo, que todo lo que decimos no es porque estos Horizontes hayan sido protagonistas de todos estos eventos (el don de ubicuidad sigue sin existir y lo años no perdonan), sino por conversaciones de quienes han sido testigos de alguna o varias de estas aglomeraciones: Jorge González, Gabriel Robles, Federico Beltrán, Miguel Sierra,Luis Ballesteros, Antonio de la Morena, Pilu Rodríguez Quirós,Ana Pérez Bryan, Alberto Gómez, Pilar Martínez, Góngora, Manuel Castillo , Juande Mellado...), porque la feria es también un punto de encuentro, entre otras cosas y sobre todo porque siempre viene bien hacer un punto y aparte en plan de fiesta, por muchas colas que haya que soportar y aunque sea gente que las ves con frecuencia. Pero es que hay, o al menos lo aparenta, mucha gente. Y mira que las cosas no están baratas, ojo...

