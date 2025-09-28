Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Y si no fuera un genocidio?

Ángel Rodríguez

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

No deberíamos tener ningún reparo en usar el término 'genocidio' para referirnos a la masacre que se está perpetrando en la franja de Gaza. Es ... muy probable que Israel haya vulnerado el Convenio para la prevención y sanción de este delito. Sudáfrica lo demandó por este motivo ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023, cuando aún no habían transcurrido ni tres meses desde el terrible atentado terrorista de Hamás en suelo israelí, por las atrocidades que ya entonces podían observarse en su represalia. La Corte aún no ha dictado sentencia al respecto, y todavía tardará bastante en hacerlo. A fecha de hoy, sin embargo, sí puede constatarse que Israel ha violado las medidas cautelares que la propia Corte ordenó, nada menos que en tres ocasiones, en las que, precisamente porque creía que existían indicios suficientes para que la demanda siguiera su curso, le exigía a Israel detener la ofensiva y asegurar el acceso de la ayuda humanitaria (y también a Hamás que liberara inmediatamente a los rehenes). Trece Estados signatarios del Convenio, entre ellos España, se han personado en la causa iniciada por Sudáfrica, acusando también a Israel de violarlo. Y otros órganos de Naciones Unidas, entre ellos una comisión independiente creada en el seno de su Consejo de Derechos Humanos, han denunciado la existencia de prácticas genocidas en la ofensiva israelí.

