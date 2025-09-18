No se arruguen, pueden denunciarlo con la palabra exacta: GENOCIDIO. Lo que está ocurriendo en Gaza es un GENOCIDIO. No lo digo yo, un humilde ... periodista de provincias, sino la última Comisión de Investigación de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, Amnistía Internacional, miles de millones de personas en el mundo y hasta el sursuncorda.

David Grossman, escritor judío pacifista, dijo hace poco: «Durante años, me negué a usar el término genocidio. Pero ahora no puedo evitarlo». Aquí, según el Real Instituto Elcano, el 82 % de los españoles cree que Israel está cometiendo un genocidio. Esta semana, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, estimaba en 680.000 los fallecidos en Gaza, diez veces más de lo calculado. Aunque sea demasiado tarde, las cosas pueden estar cambiando. La UE aprobaba ayer la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel. Francia reconocerá a Palestina este mismo mes. El escritor Amos Oz fue límpido y apoyó la solución de los dos estados: «los palestinos no se van a ir», dijo antes de morir. La solución solo pasa por dos estados y por lo que haga la comunidad internacional. Lo que hagamos todos nosotros.

Pero algo debe quedar claro: esto no va de nuestras movidas domésticas. No va de si Sanchez quiera instrumentalizarlo, que quiere instrumentalizarlo, ni de cómo Feijóo se pone de perfil, que se pone, ni de Abascal, que denunció a Putin y ahora se postra con sus rodillas patrióticas ante la barbarie de Netanyahu. ¿Se puede condenar el genocidio y estar en contra de Sánchez? Por supuesto. Esto no va de partidos sino de humanidad. Como fue de humanidad, de paz, justicia y democracia cuando, con las manos blancas, exigimos a ETA su fin tras el asesinato de Miguel Ángel, o cuando millón y medio de personas se manifestaron en Madrid tras el 23F o cuando salimos a gritar 'No a la Guerra'. Lo que está haciendo el gobierno de Israel es intolerable y no me extraña que la gente se eche a la calle cargados de legitimidad moral.

Se puede condenar el genocidio y no olvidar otras masacres como las de Yemen o Sudán. Se puede condenar el genocidio y estar con el pueblo de Israel, diferenciando gobernantes y gobernados, judíos de sionistas, y condenar el genocidio tal y como condenamos los brutales asesinatos de Hamás aquel fatídico 7-O. Debemos condenar el genocidio y poner nuestro grano de arena por la paz y la justicia, por la dignidad de todos.