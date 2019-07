El genio maligno La Tribuna Tenemos herramientas para no dejarnos engañar. El ejemplo de la ciencia puede servir de modelo para convivir con el engaño de ese hábil genio FRANCISCO J. TINAHONES Investigador Jueves, 25 julio 2019, 07:50

Acabo de ver la serie completa Black Mirror y de postre la película Matrix, magníficos ejemplos en ficción del concepto del genio maligno de Descartes. No podía imaginar Descartes que su concepto iba ser tan actual en este momento. Descartes tenía miedo que los sentidos nos engañaran por que un genio maligno nos hiciera ver una realidad que no fuera real haciéndonos vivir en un sueño constante, por eso nos debíamos refugiar solo en la razón para estar en la verdad, para muchos empiristas era ridículo pensar que nuestros sentidos nos pudieran engañar.

Inicio una sesión en Facebook y me meto en el perfil de uno de mis amigos con ideología A, su historia es un cumulo de fake news (noticias falsas) que critican a la ideología B, si hago el mismo ejercicio en el perfil de una amiga con ideología B me lo encuentro a la inversa. Después miro Instagram y veo fotos que reflejan lugares paradisíacos y estados de felicidad que para nada reflejan sitios o estados anímicos reales. Después miro el periódico y leo artículos de opinión que categorizan a los discrepantes en indeseables que no comulgan con la norma dictada por la rigidez de la cabeza del opinante, opinante que se tuviera el poder de incluir en un chip su visión de la realidad e implantarla en el resto de la humanidad en su cerebro, no dudaría en hacerlo, por cierto éste es un buen guion para un nuevo episodio de Black Mirror.

Ufff! si Descartes levantará la cabeza cómo le ganaría la batalla a David Hume.

¿Cómo nos defendemos de esta realidad distorsionada? No es fácil, es más fácil apuntarse al blanco o al negro y no sufrir en la región de los grises. Pero tenemos herramientas para no dejarnos engañar. El ejemplo de la ciencia puede servir de modelo para convivir con el engaño de ese hábil genio. La ciencia está acostumbrada a la refutación, las verdades existen en ciencia hasta que no aparecen nuevos datos que las contradicen. Por tanto la ciencia convive con naturalidad con el genio maligno. Durante mucho tiempo estuvimos desaconsejando el pescado azul y ahora es uno de los alimentos más saludables, otro ejemplo, determinados fármacos creíamos que eran seguros en los estudios iniciales y cuando se generaliza se uso se ven problemas que no se detectaron inicialmente y se retiran del mercado y por último un ejemplo muy gráfico, ¿quien iba a decir a mediados del siglo XX que la úlcera péptica la ocasionaba una bacteria? y fue la mente abierta de la científicos la que acepto cambiar totalmente la etiología de la úlcera péptica y en este momento es una patología que se cura con antibióticos.

Cómo se puede traducir lo que hace la ciencia a la vida cotidiana. Me animo a sugerir 5 reglas.

Primera: No se crean nada y contrasten la información. Todas las mañanas leer dos periódicos de diferente ideología es un ejercicio desquiciante pero sano.

Segunda: Huyan de las opiniones que solo reflejan el blanco y el negro y no son capaces de hacer una pequeña autocrítica señalando que quizás sus afirmaciones pueden ser refutadas y no compartidas por otros sujetos que sean tan dignos como el opinante.

Tercera: No existe la perfección, los héroes y los santos pueden ser excepciones dependiendo de la ideología del lector. No se sí hay santos ahora pero si de algo si estamos faltos en este nuevo siglo son de héroes, si por héroe utilizamos la definición de persona que debe dejar su lugar de nacimiento, su familia y sus posesiones para enfrentarse a peligros y desafíos sin esperar nada, el héroe puede dudar pero nunca rendirse

Cuarta: La felicidad absoluta no existe. No se deprima si alguno de sus amigos no para de hacer viajes y muestras fotografías siempre sonriendo y disfrutando de la vida y rodeado de personas guay.

Y por fin quinta: Si un día todo le va bien, toda las personas que le rodean han sido amables con usted, ha debatido con personas que le han escuchado y tanto usted como ellos han salido enriquecidos con las opiniones discordantes. Alármese quizás esté soñando o viva en una especie de Matrix.

Finalmente tampoco crean todo lo que he dicho aquí, quizás esté equivocado en todo o en parte y probablemente dentro de 20 años puede que les escriba un artículo cuestionando algunas cosas de las que hoy he escrito. Eso es lo que pasa a los que vivimos con la incertidumbre y no tenemos certezas absolutas, esta virtud o defecto he de reconocer que se la debo a los más de 30 años que trabajo como investigador.