Gaza, sufrimiento insoportable e indefinible

El sufrimiento en Gaza es calificado de 'insoportable' e 'indefinible' por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y por Kaja Kallas, jefa ... de la diplomacia de la UE.

La Franja de Gaza se extiende por un territorio de 365 kilómetros cuadrados, fronterizo con Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Tiene 42 kilómetros de largo y entre 6 y 12 de ancho. La población que se estimó en 2022 alcanzaba 2.265,544 millones de habitantes con una densidad de las más altas del mundo. La mayoría está formada por árabes-palestinos secundada por una minoría de beduinos descendientes de tribus nómadas. Está formalmente integrada en el conjunto de territorios bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que preside Mahmud Abbas pero, de hecho, Hamás (que utiliza el terrorismo como 'modus operandi'), ganó en la Franja las elecciones legislativas en 2006 y no sólo desconectó la Franja del gobierno de Abbas, sino que se declaró abiertamente contra el poder de la ANP con un 'golpe de Estado' que le permitió gobernar la Franja de Gaza con mano de hierro y con un programa yihadista radical, inspirado en la 'sharía', que incluye la aniquilación total de Israel.

El 7 de octubre de 2023, Hamás lleva a cabo un ataque terrorista en la frontera sur de Israel, mientras se asistía a un concierto musical, asesinando a 1.200 israelíes y secuestrando a 251 personas para utilizarlas como escudos humanos y como moneda de cambio en hipotéticas negociaciones. En legítima defensa, el gobierno de Israel presidido por Netanyahu, optó por el bíblico 'ojo por ojo, diente por diente', con el objetivo de recuperar a los rehenes y de liquidar completamente a Hamás. En el día de hoy, ese objetivo se ha ampliado a la ocupación de la Franja de Gaza en su totalidad, con efectos 'colaterales' inconmensurables sobre la población civil gazatí/palestina, obligada a desplazarse hacia zonas próximas a la frontera con Egipto. Acción militar de 'tierra quemada', de muerte y terror, con la sistemática destrucción de edificios, viviendas, comercios, y todo tipo de infraestructuras. Los gazatíes/palestinos viven ahora en estado de martirio continuado. Netanyahu ha declarado que, una vez ocupada la Franja y liquidado Hamás, el territorio será cedido a una autoridad árabe, sin precisar qué autoridad.

El 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181 de las Naciones Unidas aprueba un 'Plan de Partición' de Palestina, con internacionalización de Jerusalén, que constituye la base legal para la creación del Estado de Israel (1948) y, también, del Estado árabe-palestino (sin crearse hasta nuestros días). La constitución unilateral del Estado de Israel provocó la respuesta árabe que desencadenó la guerra de 1948. En el armisticio de esta guerra, Egipto se le adjudicó la 'administración' de la Franja de Gaza (en esos tiempos, Gaza fue tangente en mi desplazamiento por carretera desde Jerusalén hasta el golfo de Aqaba). En la 'Guerra de los Seis Días' (1967), Israel se anexiona Gaza en donde se establecieron colonos judíos. En 2005, siendo primer ministro Ariel Sharon (clasificado como 'halcón'), el gobierno israelí decidió retirarse de Gaza, (obligando a los colonos judíos a marcharse), y entrega de este territorio a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que se había instituido en 1994 tras los acuerdos de Oslo (1993) firmados por el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y por el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. Como ya hemos subrayado más arriba, en 2006 gana Hamás las legislativas en la Franja de Gaza, declara abierto el enfrentamiento con la Autoridad Nacional Palestina y niega, en su programa terrorista, la existencia misma del Estado de Israel.

Hoy, se supone quedan 20 rehenes por liberar. Según los movimientos judíos 'La Paz, ahora' y el JCALL ('Red judía europea por Israel, por la paz y por la solución de dos Estados'), un 72% de la población de Israel se opone a la extensión de la guerra hasta la conquista total de la Franja de Gaza. Se estima en 60.000 los muertos en Gaza, de los cuales 30.000 serían miembros de Hamás, y en unos 1.000 en Cisjordania. La extensión de la guerra, según los movimientos citados, conlleva un alto coste para el pueblo judío, sea en Israel, sea en la diáspora, con un resurgir del antisemitismo nunca visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en una amalgama de la guerra de conquista de Netanyahu y de la mayoría del pueblo judío que a ella se opone. Y en esa amalgama, además, se privilegia al grupo terrorista de Hamás frente al legítimo poder gubernamental de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que conforma, de hecho, al Estado de Palestina reconocido como tal por 147 países de los 193 Estados miembros de la ONU (el presidente de Francia ya anunció el reconocimiento del Estado de Palestina para septiembre próximo).

Según la opinión muy extendida en Israel y en la Autoridad Nacional Palestina, la única solución para poner punto final a esta guerra sería un acuerdo de un alto el fuego inmediato, (Hamás ya no constituye un peligro para Israel) con la liberación de todos los rehenes aún vivos. En ese acuerdo quedarían definidas las grandes líneas de la 'gobernanza técnica' de la Franja de Gaza durante la fase de reconstrucción, con la participación activa de la Autoridad Nacional Palestina, de países árabes moderados y de países occidentales (Unión Europea) y, sin duda, de Estados Unidos con sus aliados árabes, en la perspectiva de la creación formal del Estado de Palestina junto al Estado de Israel.