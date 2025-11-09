«Spending smarter», gastar de forma más inteligente. Es el lema que nos llega desde la cumbre semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pensándolo bien, ... resulta un tanto extraño que se postule algo que tendría que ser un deber sagrado de cualquier gobierno: dar el mejor uso posible al dinero proveniente de los contribuyentes. La delicada situación generalizada de las finanzas públicas y las crecientes exigencias que se vuelcan sobre estas hacen que dicha pauta adquiera tintes imperiosos, pero debería ser algo intrínseco a la actividad pública. Para ello, naturalmente, es imprescindible que los gobernantes públicos coloquen el bien común, el interés general, en el centro de la función objetivo que pretendan maximizar.

Apenas si causa sorpresa constatar que la existencia de un marco institucional sólido, imbuido de ese espíritu, y donde haya mecanismos eficaces de control, esté asociada en la práctica, según la experiencia internacional, con mayores niveles de eficiencia del gasto público, una composición de este más favorable al crecimiento económico, y unos menores niveles de corrupción.

El FMI plantea abiertamente que, ante un complicado entorno fiscal, los gobiernos generen el mayor valor posible a partir del dinero que tienen a su disposición y ajusten estratégicamente los gastos para apoyar el crecimiento económico. Se entiende que la revitalización del crecimiento permitiría no sólo mejorar el nivel de vida, sino también una suavización de las tensiones sobre las finanzas públicas, al aumentar los ingresos públicos y hacer más sostenible la deuda pública, creando un espacio fiscal para hacer frente a nuevas necesidades. A lo largo de las pasadas décadas, globalmente, el gasto público ha aumentado muy apreciablemente. En las economías avanzadas, desde los años sesenta del pasado siglo, se ha duplicado, llegando al 42% de media, en 2023. Sin embargo, en general, se dedican modestos porcentajes a aquellas categorías de gasto que mejoran la capacidad productiva de la economía (infraestructuras, educación, sanidad, e I+D).

A partir de un amplio estudio de la experiencia en países desarrollados y no desarrollados de todo el mundo, el FMI extrae una serie de conclusiones de gran interés con vistas a una adecuada gestión de los presupuestos públicos. He aquí las más relevantes:

1. Tras un retroceso en el peso de la inversión pública, numerosos países deberían abrir hueco para reasignar el gasto público hacia áreas que favorezcan el crecimiento económico.

2. Casi todos los países disponen de potencial para incrementar la eficiencia del gasto público, y podrían obtener entre un 30% y un 40% más de valor para el dinero empleado si adoptaran las mejores prácticas internacionales.

3. El marco institucional desempeña un papel crucial para la adecuada gestión económica en el sector público.

4. La reasignación del gasto público puede permitir sustanciales ganancias en la producción alcanzada. Así, el aumento del gasto en infraestructuras y en educación, en sustitución de gastos administrativos generales, va aparejado a incrementos sostenidos en el producto interior bruto.

5. Si, al mismo tiempo, se cierran los desfases de eficiencia del gasto público, tales incrementos se amplifican.

6. El destino de gasto público, con carácter complementario, hacia el fomento de la investigación y el desarrollo (I+D) y la inversión en capital humano posibilitaría maximizar los avances en la producción.

7. El gasto público puede impulsar el crecimiento económico a través de una serie de canales clave: a) mejora de los factores de producción mediante el aumento del capital físico, del capital humano, y de la investigación; b) incentivos para que las empresas inviertan, contraten empleados e innoven; c) creación de efectos externos positivos con programas de inversión pública; y d) asignación del gasto público entre empresas en función de la productividad de estas.

8. En el ámbito de los países desarrollados y en el de los no desarrollados encontramos casos de reforma de la gestión del sector público que han dado resultados muy positivos.

En definitiva, ante la acumulación de retos que planean sobre las finanzas públicas, hay una necesidad ineludible de hacer ajustes, inicialmente en la vertiente del gasto público, donde hay sustanciales márgenes de mejora. El estudio del caso de Togo nos muestra la eficacia de un esquema, no por elemental menos recomendable, en relación con las inversiones públicas: clarificación de las responsabilidades institucionales, métodos de evaluación estandarizados, integración del programa dentro de un presupuesto plurianual, y mejora del control y de la evaluación.

Y, por supuesto, la aplicación de un análisis coste-beneficio para todos los proyectos. ¿A quiénes beneficia y en cuánto?, son preguntas obligadas ante cualquier desembolso de dinero procedente de los contribuyentes.