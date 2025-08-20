Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Garantías para Ucrania

El apoyo redoblado y conjunto de EE UU y Europa debe librar al país invadido de cesiones territoriales e integrarlo en la UE y la OTAN

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Después de la cumbre en Alaska, la narrativa rusa sobre la guerra en Ucrania se había apoderado de tal modo del ánimo del presidente de ... Estados Unidos que obligó a Europa a movilizarse. A los aliados de Volodímir Zelenski no les quedó otra alternativa que embarcarse en un movimiento arriesgado: acompañar al dirigente ucraniano en su comprometido regreso del lunes al Despacho Oval. El riesgo cierto de que, después de resistir la invasión durante tres años y medio, los ucranianos se vieran definitivamente abandonados por Washington no podía descartarse. Ya le ocurrió al Gobierno afgano con los talibanes, con Trump en la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Segundo incendio forestal consecutivo en la capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  6. 6 Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10 ¿Un euro o una multa? El alcoholímetro automático llega a la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Garantías para Ucrania