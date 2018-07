Todo para el ganador

En 'Mamma Mia!', Meryl Streep canta 'The winner takes it all' (El ganador se lleva todo). Más cosas viejas. En el Congreso regional del PP madrileño de 2008, a Gallardón, alcalde y perdedor frente a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, lo recibieron con esa canción de ABBA. La idea fue de Moragas, inspirado por el Partido Republicano americano (Moragas, al que Sánchez ha puesto fino filipino, trasladándolo de Nueva York a Manila). Soraya Sáenz de Santamaría, que quería un 43% de cargos, ha tarifado con Pablo Casado. Ha rechazado con sus principales apoyos lo propuesto y se han ausentado del comité ejecutivo. A ella le había ofrecido, como a Cospedal, que sí ha aceptado, ser vocal de libre designación. Para el resto no había nada mejor que vicesecretarías. En 'The winner takes it all' se dice: «El perdedor se queda pequeño junto a la victoria. Ese es el destino». Tanto estudiar oposiciones... La vida está en las letras de ABBA.