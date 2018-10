GANA ENTEROS QUE MÁLAGA AHORA SE PRESENTE A LAS LOCALES La decisión se tomará el 17 de noviembre en una asamblea. Eugenio Moltó, candidato de VOX por Málaga a las andaluzas. Suena Cristóbal Fernández como futuro delegado de la Junta ANTONIO M. ROMERO Domingo, 28 octubre 2018, 00:40

El ciclo electoral ha intensificado la actividad política en la provincia, solapándose varios procesos en los partidos. La vista está centrada en la cita con las urnas del próximo 2 de diciembre, donde los andaluces decidirán la composición del Parlamento regional, del que saldrá, a su vez, el nuevo gobierno de la Junta. Paralelamente, algunas formaciones están trabajando internamente cara a los comicios municipales de mayo de 2019. En este sentido, va ganando enteros la opción de que Málaga Ahora (la confluencia de partidos y organizaciones sociales de izquierda que entró en el Ayuntamiento de la capital en 2015 apoyada por Podemos) vuelva a presentarse a esos comicios.

La decisión final se tomará el próximo 17 de noviembre durante la celebración de una asamblea. Fuentes consultadas explicaron que el sentimiento mayoritario cara a esa reunión interna es que Málaga Ahora se vuelva a presentar y sobre la fórmula, la mayoría apuesta por ir en solitario y no integrarse en la coalición que están auspiciando Podemos e IU para optar a la Casona del Parque. En este sentido, Málaga Ahora aprobó recientemente su 'Código fuente' -los principios por los que se regirá su acción política desde el punto de vista programático, ético y metodológico- donde se defiende una «confluencia de personas y no de organizaciones». Es decir, según añadieron las fuentes, que la unión se haga en acuerdos entre la ciudadanía y no con pactos entre los aparatos de los partidos en reuniones de despacho.

En este sentido hace unos días las tres concejalas de Málaga Ahora en el Ayuntamiento malagueño (Ysabel Torralbo, Isabel Jiménez y Rosa Galindo) participaron en Burgos en la reunión de la Confederación de Candidaturas Municipalistas. Una organización auspiciada por movimientos sociales y políticos de la capital castellana, Santander y Pamplona, en la que se invita a participar a candidaturas ciudadanas de otras ciudades para construir una red nacional de proyectos municipalistas cara a las elecciones locales del próximo año.

Si en la asamblea del 17 de noviembre Málaga Ahora decide presentarse y hacerlo en solitario, la izquierda situada a la izquierda del PSOE volvería a presentarse dividida a los comicios locales, toda vez que Podemos e IU prevén ir juntos en una coalición a la que están invitando a otros partidos y organizaciones sociales progresistas.

Por otro lado y cara a las elecciones andaluzas, los partidos continúan cerrando sus candidaturas. En el caso de VOX la lista será encabezada por el veterinario Eugenio Moltó, uno de los veteranos de este partido en la provincia y que fue respaldado en las primarias de la formación de derecha por el 83,91% de los votos emitidos de entre cinco candidatos que optaban a ocupar el número uno.

La configuración de las listas electorales ha supuesto en el caso del PSOE que José Luis Ruiz Espejo, número uno por la provincia a los comicios andaluces, haya tenido que dejar su cargo como delegado de la Junta en Málaga. Un puesto en el que ha sido sustituido por Francisco Fernández España. Cara al futuro y en el caso de que el PSOE vuelva a gobernar Andalucía, en los cenáculos políticos malagueños empiezan a sonar algunos nombres como posibles delegados de la Junta en la provincia. Uno de ellos es el del actual consejero delegado de Turismo Andaluz y exalcalde de Fuente de Piedra, Cristóbal Fernández.