Jordi Sevilla, economista, destacado militante socialista, ex ministro y actual presidente de Red Eléctrica de España, hacía pública hace unos días una reflexión en voz alta dirigida sin duda a la clase política gobernante, empezando por su propio partido, que debería hacerla meditar si no fuera porque en este país somos más adictos a entretenernos más con chorradas que con cualquier otra cosa. Decía Sevilla que mientras Europa (y España) se asomaba a un peligroso vacío ante el Brexit duro que propone el nuevo primer ministro británico Boris Johnson; mientras que asistimos a momentos delicados en extremo por culpa de la escalada del enfrentamiento comercial de Trump con China; mientras una nueva recesión económica mundial se siente ya por unos claros y rotundos indicadores, que mientras todo esto pasaba a nuestro alrededor, aquí, o sea en España, nos dedicábamos a discutir si son galgos o podencos, en una clara metáfora que trata de alertarnos ante un futuro más que incierto para el que no nos estamos preparando, sino más bien al contrario. Muchos meses con un gobierno en funciones, con un presupuesto prorrogado, sin visos de una mínima estabilidad, está siendo utilizado como un juego político en un clara irresponsabilidad de quienes nos dirigen. El Rey, en unas acertadas declaraciones (y como todo en este país de majarones ha recibido un aluvión de críticas), pedía hace unos días esa estabilidad que no existe, pero aquí estamos jugando al gato y al ratón, y parece que lo que se quiere son nuevas elecciones, lo que precisamente, ante la situación internacional descrita anteriormente, no parece la mejor receta para blindarnos de alguna manera ante la que nos puede caer encima.

Son muchos los españoles los que quieren un gobierno estable, con una política definida, muchos los que no dudarían en apoyar un gran gobierno de coalición entre los grandes partidos políticos, dejando aparte los populismos y los extremismos, que para eso ya están los norteamericanos, los británicos, los rusos, los ucranianos y los italianos... que no es poco. Alemania afrontó como pocos los peores años económicos de su historia con una coalición entre conservadores y socialistas que ofreció un gran rédito al país, objetivo que en teoría debería ser lo que tiene que marcar la agenda de nuestra clase política, pero aquí vamos de Torrá en Torrá, sin afrontar los problemas, sin decidirnos a lo importante, sino a lo superfluo. Aquí estamos discutiendo si son galgos o podencos, o churras o merinas, y así nos puede ir, entre perros y ovejas... Aquí la cosa está en mirar cada cual su propio beneficio olvidándose del bien común. Lo contrario a lo que se debería hacer. Dios nos pille confesados, que nos puede caer la mundial, mientras unos y otros juegan al gato y al ratón.