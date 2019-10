El futuro de una niña

Los jóvenes han liderado todos los movimientos en contra de las situaciones que, de una manera u otra, atentaban contra la vida y la libertad. Vietnam tuvo mucho que ver con el movimiento hippie, el mayo del 68 en París sirvió para reivindicar las discriminaciones de la esfera privada, demandando libertad. Los enfrentamientos en Hong Kong están protagonizados por jóvenes universitarios, y las marchas contra el cambio climático se nutren de jóvenes que nos recuerdan que hay que activarse para replantearse una economía patriarcal que olvida una ética en la tierra que habitamos.

Greta Thunberg, esa inquietante y tenaz niña que lidera el movimiento tenía quince años cuando un viernes pidió permiso a sus padres para no ir al colegio; tenía algo que hacer. Cogió su bicicleta y se plantó con una pancarta frente al Parlamento sueco. Los que pasaban la miraban con curiosidad; en Suecia, esa sociedad privilegiada donde los niños tienen sus derechos, no acostumbran a precipitarse en el juicio. La niña volvió el siguiente viernes, y el otro, y el otro... hasta que los medios se acercaron para interesarse por su conducta, y de ese modo comenzó el movimiento global de concienciación más importante de los últimos tiempos.

Greta tiene una tendencia insuperable al aislamiento que solo supera con una enorme fuerza de voluntad. Padece una alteración del neurodesarrollo, el síndrome de Asperger, que forma parte de los trastornos del espectro autista, es inteligente y ha sido siempre respetada. Yo lo desconocía, pero por instinto y porque la manipulación de lo que desestabiliza es tan frecuente, me negué a formar parte del juicio fácil que la desautorizaba diciendo que parecía un robot. Las preguntas y las respuestas hace tiempo que no vienen por los cauces previstos y, como decía mi abuela, los caminos de Dios son inescrutables. Así que esa niña, con su síndrome y su fijación por un objetivo, que habla sin parpadear, como si sufriera, y sin apenas cambiar la expresión de su cara, es perfecta para recordarnos la crudeza de la sinceridad de quien no tiene filtros.

Hace un mes, pronunció un discurso en la Cumbre del Clima en la ONU y algunas de sus palabras permanecen indelebles en mi cerebro. Atravesó el océano en un barco de vela, no fue en Falcon, ni en los jets privados que le ofrecieron los privilegiados del mundo y cuando subió a la tribuna entre otras cosas y pareciendo enfadada dijo... «Venís a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¿Cómo os atrevéis? Me habéis robado los sueños y la infancia con vuestras palabras vacías. ¿Cómo os atrevéis? Todo está mal. Yo no debería estar aquí, debería estar en la escuela al otro lado del océano. Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías».