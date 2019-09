A veces uno piensa en las personas que murieron hace tiempo e intenta mirar la realidad con sus ojos, como si ellos acabaran de despertarse después de años de ausencia. Cómo verían esta realidad y qué les sorprendería de ella. Teléfonos inteligentes que no son teléfonos sino una suerte de memoria externa o incluso de alma paralela. En política, esa ciencia ficción quizás sería menos sorprendente. Un presidente norteamericano salido de un cómic mal pergeñado, el Reino Unido convertido en un galimatías. Los partidos políticos españoles momentáneamente multiplicados, el independentismo vasco en letargo y su gobierno ejerciendo una política de Estado ejemplar mientras Cataluña ha tomado el relevo del despropósito y, en general, todos somos más pobres que hace dos décadas, con aquel milagro económico convertido en espejismo y el progreso social en un claro viaje de vuelta.

Y el patinete. Ese sería el elemento chusco, lo que los recién despertados del más allá no se acabarían de creer. Que podamos hablar con alguien situado en otro continente y ver su imagen era algo previsible y que se mostraba en cualquier película futurista de bajo presupuesto. Pero que el futuro consistiría en ir de aquí para allá en patinete no lo podía albergar la mente de ningún Julio Verne o Philip K. Dick por mucho que se hubieran puesto a delirar. Cuando hace unos pocos años se contaba que Jaime Marichalar, el malhadado marido de la infanta Elena (luego elevado a los altares de la decencia por comparación a la baja con su cuñado Urdangarin), se desplazaba por las aceras del barrio de Salamanca en un patinete con un abrigo forrado con piel de marta cibelina todo el mundo lo tomaba por el colmo de la necedad. Y no precisamente por lo del forro de pieles.

Probablemente algunos de los que se burlaban de aquello anden ahora a lomos de uno de esos silenciosos artefactos. La cosa es así. El futuro es impredecible, también en lo concerniente a nuestros gustos ulteriores. El futuro era esto, una dura negociación entre las empresas del patinete y el gobierno municipal, que, anclado en la tradición, ha tardado más de la cuenta en promulgar unas ordenanzas que regulen el alocado tránsito de esos artefactos y sus orgullosos conductores. Convergen las innovaciones y la inercia del pasado. Para colmo aquí está la presencia de la lluvia y sus riadas para recordarnos no solo de dónde venimos sino que tenemos un pie todavía en las sombras del siglo XX. Seis muertos ocasionados por la lluvia. Carreteras cortadas, cauces desbordados, árboles centenarios partidos por un rayo en el corazón de la ciudad y automóviles gobernados por ordenadores arrastrados por la fuerza bruta de las torrenteras. Los desagües y los colectores no acaban de acompasarse a ese futuro que los visionaros imaginaban llenos de asepsia y que hoy es un río oscuro que inunda garajes, bajos de casas y comercios. Un lodazal en el que tristemente flotan los ahogados, las profecías de los futuristas y las previsiones municipales.