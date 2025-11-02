Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El no funeral del no Estado

José Antonio Trujillo

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Octubre es un dolor sin espera. Luz de luto que penetra en la herida. El Mediterráneo con cañas y barro en su espalda. Lágrimas que ... queman y desesperan. Valencia, secuestrada por la política un año después de la tragedia. El no funeral del no Estado.

