Función fática del lenguaje

Rosa Belmonte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Feijóo podría ayudar a levantarse del suelo a una anciana y desde el PSOE (y Vox) dirían que muy mal. Haga lo que haga. En ... su entrevista con Ana Rosa Quintana contó que había comunicado a Don Felipe que no iba a acudir a la apertura del año judicial y que el Rey le dijo que lo entendía y que tomaba nota. Óscar Puente: «Hasta el Rey sabe ya que Feijóo no es de fiar». Yolanda Díaz: «Intolerable». ¿Pretenden que el Rey no abra la boca cuando lo llaman? Esa tan extraordinaria revelación de Feijóo es casi mantener la función fática del lenguaje. Un simple «acuse de recibo», como han dicho en el PP. No estaba dando su aprobación. Ojalá hubiera dicho «Vale». El Rey debería hacer caso de esos consejos que nos dan para no contestar números desconocidos con un «¿Sí?» porque pueden utilizarlo para aceptar contratos. Pero, en general, a Feijóo se le puede aplicar lo de Friedman sobre Arafat: «Nunca perdía la oportunidad de perder una oportunidad».

