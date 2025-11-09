La fuente del desengaño (o del mal)

España es también país de fuentes, las de agua clara -algunas realmente artísticas, creando figuras en su recorrido- y las también así llamadas fuentes, propias ... del estudio y la investigación, auténticas emisoras de sabiduría o reveladoras de hechos y contenidos. De hecho, estos días, en el Tribunal Supremo, se disputa y mucho acerca de una «fuente». Más allá de sumergirnos en la melé de la famosa filtración de unos correos privados en los entornos de la Fiscalía General del Estado y la instrucción judicial a la persona del titular de la Fiscalía -Gª Ortiz-... Más allá, da mucha grima escuchar a esos declarantes que dicen saber lo que el Tribunal busca conocer, pero indican que no lo contarán por secreto profesional. Quizá quieran convertir su palabra o su testifical en cualificada o de obligada asunción por el sistema, vamos, una especie de «verdad profesional». Reflexionemos, el secreto profesional es, según y cómo, un derecho, pero no una obligación («cuenta tu fuente, o no lo hagas, tú sabrás...»)

Hay apuestas, que el Fiscal saldrá absuelto, porque no se pueda demostrar la filtración, que si todo está en contra y que qué mal ha empezado la instrucción para el interfecto, que si el borrado de móviles y demás dispositivos es un indicio grave y acusador -o revelador-, etc. y más. Que, si la Fiscalía de Madrid está en la tercera planta, o que la Fiscal Lastra afirmó haberle dicho a Gª Ortiz que él lo filtró. Y no digamos esa historia para no dormir: que ocho medios de comunicación o más lo sabían o lo tenían, pero no lo publicaron hasta una semana después... ¿Y qué esperaban, al Fiscal?

Bueno, ante las dudas razonables, no olviden, Sánchez dice que el Fiscal General no es culpable, que su mujer y su hermano son inocentes, que no conocía a Aldama, a Koldo menos y que Ábalos y Cerdán abusaron de su confianza -de su inocencia-. Aún no nos ha dicho nada de Ángel Víctor, pero ya mismo, ah, y que su gobierno es limpio y transparente, y que España está en su momento mejor de los últimos cuarenta y cinco años.

Sólo faltaba su discurso en Brasil, exigiendo elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. De momento habrá elecciones en Extremadura, el candidato flamante del POSE es el tal Gallardo, el aforado a la fuerza, el amigo de Azagra -David Sánchez-.

2027 es el parapeto, la meta de unos y el plazo de otros. Sánchez quiere vivir en Moncloa indefinidamente y llamarle cínico a estas alturas es como llamar exaltado a Hitler, Sánchez es el inventor del cinismo, el príncipe de todos los cinismos por excelencia. Nuestra economía es tan débil que hemos pasado a tener una media salarial un 20% inferior a la que tuvimos hace veinte años, el eslogan del cohete o los cuatro datos maquillados macroeconómicos son algo más que una tomadura de pelo. Hoy las parejas, trabajando los dos, no suman ingresos suficientes para comprar una casa y tampoco para poderla alquilar sin comprometer el 90% de sus ingresos.

En Roma, histórica y monumental, luce la mítica Fontana di Trevi. Si lanzas a sus aguas una moneda por encima del hombro izquierdo volverás a la ciudad. Si queremos aprender de secretos y fuentes, hay que acudir al trívium: tres calles, verdad, bondad y utilidad.