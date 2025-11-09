Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La fuente del desengaño (o del mal)

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

España es también país de fuentes, las de agua clara -algunas realmente artísticas, creando figuras en su recorrido- y las también así llamadas fuentes, propias ... del estudio y la investigación, auténticas emisoras de sabiduría o reveladoras de hechos y contenidos. De hecho, estos días, en el Tribunal Supremo, se disputa y mucho acerca de una «fuente». Más allá de sumergirnos en la melé de la famosa filtración de unos correos privados en los entornos de la Fiscalía General del Estado y la instrucción judicial a la persona del titular de la Fiscalía -Gª Ortiz-... Más allá, da mucha grima escuchar a esos declarantes que dicen saber lo que el Tribunal busca conocer, pero indican que no lo contarán por secreto profesional. Quizá quieran convertir su palabra o su testifical en cualificada o de obligada asunción por el sistema, vamos, una especie de «verdad profesional». Reflexionemos, el secreto profesional es, según y cómo, un derecho, pero no una obligación («cuenta tu fuente, o no lo hagas, tú sabrás...»)

