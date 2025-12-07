Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL SITIO DE MI RECREO

Fuego amigo sanchista

José Antonio Trujillo

José Antonio Trujillo

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El fuego amigo es una declaración de guerra. La derrota comienza en la retaguardia. Es la señal inequívoca de que el enemigo ya no está ... fuera, sino dentro. Cuando un partido vive de purgarse a sí mismo, la descomposición no se anuncia en los discursos, sino en los expedientes, en los dosieres filtrados, en los silencios calculados de quienes ayer eran compañeros y hoy se han convertido en munición. El PSOE en la cuarta estación de su vía crucis particular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  7. 7 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  8. 8 Postres para los más disfrutones en Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fuego amigo sanchista