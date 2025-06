Fuego amigo

Si en el PSOE hay fuego cruzado, por lo menos en sus linderos, y a los habituales del pimpampúm se ha sumado el tiro al ... blanco contra Eduardo Madina, en el PP los disparos van con silenciador. Pero no por ello producen menos efecto. Hay que tener mucho cuajo para arremeter contra Madina, sí, pero no hay que tener menos para someter a Núñez Feijóo a una rebaja electoral desde el corazón de su propio partido. Hablamos de Díaz Ayuso y su estudiada performance en la Conferencia de Presidentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid llevaba el guión más que estudiado. Ella misma había anunciado parte de la función. El reproche a Mónica García y sus asesinatos lo tenía reservado para el día de la actuación. Eso podríamos decir que forma parte de los asuntos internos de la comunidad madrileña.

Lo otro no. Lo de los pinganillos y salirse de la Conferencia si se hablaba otra lengua que no fuese el castellano, o el español. O mejor dicho, si se hablaba una palabra en catalán o euskera, porque el gallego lo tolera Díaz Ayuso. Maniobra política que va más allá del sentir de una parte importante de la ciudadanía que ve como un derroche absurdo el gasto en intérpretes y el hecho de hablar en otras lenguas cuando todos los presentes compartían una común. Una maniobra política para mayor gloria de la propia Ayuso y de su electorado más fiel pero que va contra los intereses de su partido.

Si al PP tradicionalmente le va mal en Cataluña y el País Vasco, actitudes como las de la presidenta de Madrid no hacen más que empeorar el horizonte. Todo por la causa. La causa de Díaz Ayuso. Tanto hablar de que el PSOE ha abandonado la centralidad para a continuación dar un ejemplo claro de cómo el PP se aleja de la otra vertiente del centro cada vez que Díaz Ayuso abre la boca. O monta una performance. A ella y a su guionista predilecto, Miguel Ángel Rodríguez, les importa un bledo cualquier cosa que no signifique afianzar la muralla ayusina. Esa que tiene una puerta comunicante con Vox y las fronteras últimas de la derecha con la ultraderecha. Ya puede hoy Núñez Feijóo alzar la voz en su manifestación. La sombra de la emperatriz de Madrid lo cubrirá. Ya puede Feijóo venderle moderación al PNV. Esa venta y cualquier acuerdo queda aún más alejado con el menosprecio de Díaz Ayuso al euskera. ¿Falta de tacto político? Simplemente profundas diferencias de criterios. Un dilema. Siempre se ha dicho que en España no se puede gobernar sin el centro político. Parte de la parálisis actual del Gobierno viene de ese problema. Un problema que Núñez Feijóo, gracias a Ayuso, tiene desde antes de pisar los jardines de la Moncloa.