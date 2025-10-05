Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las fronteras invisibles de la globalización

Con las distancias desaparecen también todas las diferencias, excepto una: la económica. No se cruza el verdadero límite: el que separa a los que deciden de los que obedecen

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La globalización es más que un asunto controvertido. Tiene tantos simpatizantes como detractores, y unos y otros muy variopintos. La globalización se nos ha impuesto ... en nombre del bienestar económico y se presenta también como una fuerza benigna, que borra las distancias entre nosotros con el objetivo de unirnos a todos en una fraternidad universal. En determinadas zonas del planeta desaparecen los límites territoriales, pero no siempre para alcanzar mayor libertad. Surgen barreras de otra índole. Fronteras económicas muy difíciles de atravesar. Son los límites invisibles de la globalización. No se ven con los ojos, pero los siente el bolsillo.

