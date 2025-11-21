Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ilustración: José Ibarrola

Oportunidad perdida

La IV Cumbre UE-CELAC celebrada en Colombia ha pasado por alto acuerdos en migración y en intercambios educativos en enseñanza superior

Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático emérito de Relaciones Internacionales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:31

Se ha celebrado en Santa Marta, Colombia, la IV Cumbre UE-CELAC, formato que continúa las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que ... se vienen celebrando entre ambas regiones desde 1999, con las que se creó la Asociación Estratégica UE-América Latina y el Caribe. En esta ocasión, para muchas organizaciones de sociedad civil y autores, el objetivo era dar un paso más, y pasar de la Asociación a la Alianza Estratégica, después de los 25 años de la misma y teniendo en cuenta los nuevos desafíos comunes a los que nos enfrentamos tanto América Latina como Europa, especialmente frente a la política del actual Presidente Trump de los Estados Unidos. Sin embargo, al leer la declaración conjunta tras la Cumbre, solo se dan avances muy parciales.

