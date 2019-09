Mar de fondo La Tribuna Una de las claves en nuestras sociedades en proceso irreversible de urbanización sería la de ir acabando con el modelo de desarrollo de las ciudades con la dialéctica del centro-periferia FRANCISCO J. CARRILLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS Domingo, 8 septiembre 2019, 09:48

Me decía un entendido en sensibilidades que el lenguaje del jazz no puede comprenderse sin la sordina. Siempre queda el recurso a la sensibilidad del profano que pasea en Nueva Orleans o desciende a uno de los escondites de Saint-Germain des Près del París «existencialista» o de la contradicción sobre la mesa («la mise en contradiction») que tan característica es de la Sorbona para que emane luz y avance el conocimiento. Algo similar puede ocurrir con el Informe FOESSA que promovió Cáritas en 1965. Eran años aquellos de penuria sociológica. Ya se manejaron en 1962 indicadores macroeconómicos que utilizaron los 'hombre de negro' -los primeros que llegaron a España-, que elaboraron el célebre Informe del Banco Mundial, punto de salida para ir acabando con la autarquía de la economía de posguerra. Tendrían que pasar veinte años para la democratización política.

En aquellos tiempos no existían, estructurados, los estudios de Sociología. Amagos que no encontraban el espacio universitario propicio, salvo algunas honrosas excepciones de una cátedra de Estructura Social en la universidad de Madrid (a la que me cupo auxiliar), francotiradores como el recordado intelectual José Vidal-Beneyto, y los inicios en la década de los 60 del Instituto Social León XIII (después Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

Los primeros pasos de rigor se dieron de la mano de la Sociología empírica a la búsqueda de datos microeconómicos que son los que reflejan el estado real de los habitantes de un país. Cártias, con su Informe FOESSA que perdura hasta nuestros días, fue fundamental para conocer cómo en realidad viven los españoles, cuál es realmente la estratificación social, y cómo se debe de medir y ponderar los niveles de pobreza, desigualdad, descarte, según una serie de indicadores de lo que se llamaba el reparto real de la renta nacional. Sería injusto silenciar aquellos Informes del Banco Urquijo así como los de la Confederación de Cajas de Ahorro. Eran instrumentos básicos de referencia; el Informe FOESSA lo sigue siendo hoy junto a los del Instituto Nacional de Estadística y de algunos Organismos Internacionales: ONU, PNUD y el Anuario Estadístico de la UNESCO para educación y cultura.

¿Qué alerta hoy la sordina de los Informes de la ONU, a nivel mundial, y de la Fundación FOESSA (Cáritas) a nivel de España? El Informe de 2019 de la ONU sobre el hambre en el mundo (indicador que refleja situación extrema) estima que 815 millones de personas en el mundo sufren hambre, lo que representa el 11% de la población mundial. La ONU señala que unos 155 millones de niños menores de cinco años tienen retraso de crecimiento, de los que 52 millones tienen un peso por debajo de una buena salud. Es la puerta abierta a la mortalidad infantil en un entorno, a veces, de conflictos armados, que agrava la seguridad alimentaria no sólo de los niños y que dificulta que los datos sean exactos. En la UNESCO los estadísticos solían comentar que los datos de analfabetismo están infravalorados. La ONU advierte que de la situación constatada no se deduce que la situación vaya a cambiar de aquí a 2030.

El Informe FOESSA, que es Sociología aplicada y que moviliza a cientos de técnicos y especialistas, constata que la situación en 2017 era mejor, y que seguimos «anclados en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, con dificultades para no dejar nadie atrás y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión». La exclusión social en España hoy es de 8,5 millones, 1,2 millones más que en 2017. Unos 4,1 millón de personas están en situación de exclusión social severa. Las personas que no tienen dificultades para su supervivencia se estiman en un 48,4 % de la población. Estos datos podrían bastar para despertar conciencias y para despertar políticas. FOESSA constata que la familia, y especialmente las mujeres, constituye el eje del que se sostienen los cuidados y la sostenibilidad de la vida. La exclusión tiene su distribución territorial: los datos de FOESSA permiten afirmar que se consolida el eje sur-mediterráneo en la exclusión social. En el espacio de la exclusión social, 80% de las personas son españolas y sólo un 20% son inmigrantes. FOESSA cree que «el reto está en saber -y poder- construir consensos, y la herramienta que parece clave en estos momentos es la construcción de un tejido social capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente social». Detrás de los indicadores, la sordina del empleo, vivienda, salud, higiene, nutrición, estabilidad familiar, educación y soporte afectivo, descanso, ocio y actividades lúdicas. A mi entender, una de las claves en nuestras sociedades en proceso irreversible de urbanización sería la de ir acabando con el modelo de desarrollo de las ciudades con la dialéctica del centro-periferia. La mayoría de la población vive o malvive -según- en las «periferias existenciales» (expresión muy del Papa Francisco). Es hora que se dé altísima prioridad política de calidad al policentrismo de las ciudades. El bien común no es lo mismo que el interés general.