Un verano de hace años fui a ver 'Mamma Mía' al cine. Casi nunca podía ir porque acababa muy tarde de escribir y por la noche me dormía. Me compré palomitas (era película de palomitas) y me senté delante. Cuando empieza la película veo que me he metido en 'Un novio para Yasmina', que no habría visto ni en el tren. Me dio vergüenza salir con mi balde en ese cine de versión original y atravesar el pasillo. Pero lo mío sólo lo sabía yo. Alba Flores fue el jueves al estreno de 'Quién te cantará' y se metió en el de 'El fotógrafo de Mauthausen'. En el photocall hablaba de su amiga Najwa Nimri con el careto de Mario Casas detrás. Le preguntan si es muy seguidora de Mario. «¿De Mario? De Carlos [Vermut]». Entonces le dicen que no es la de Nawja. «No me lo puedo creer, estoy flipando». Yo creo que la ministra Celaá piensa eso todos los viernes. «No me puedo creer que sea ministra, estoy flipando». El otro día deseó a todos «buen finde». Yo ya...