Pedro Moreno Brenes Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

En la causa especial tramitada ante el TS contra el Fiscal General del Estado (FGE) y la Fiscal Jefe Provincial de Madrid (FPM) por auto ... de 9 de junio de 2025 el Sr. Instructor de esta causa, acordó no haber lugar al sobreseimiento provisional ni definitivo interesado por ambos investigados y proseguir la sustanciación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 780 y siguientes de la LECrim contra ambos investigados, por los hechos relatados en el citado auto; esta resolución fue objeto de recursos de apelación de la Teniente Fiscal del TS y de los investigados, estimando el recurso de la FPM y desestimando los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal (MF) y por el FGE. La resolución cuenta con el voto particular y discrepante con el fallo, del magistrado inicialmente ponente, donde concluye que no resulta posible con el acervo indiciario acumulado, atribuir de una manera mínimamente justificada, la filtración del correo del día 2 de febrero al FGE; de manera que también procedía acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, respecto del mismo

¿Cómo se ha llegado a esta situación tan singular? Todo arranca con la información publicada respecto a los avatares procesales de la pareja de la Sra. Díaz Ayuso, y a información sobre el escrito de su defensa dirigido al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, donde propone la conformidad penal respecto a varios delitos contra la Hacienda Pública, que reconoce que ha cometido. Sería muy largo y prolijo detallar todos los datos, fechas y actuaciones, que se recogen con detalle en el auto de resolución del recurso al que se alude al principio de estas líneas, y al cual me remito. Pero la clave para que veamos al FGE sentado como procesado radica en que, la mayoría de la Sala de Apelaciones de la Sala de lo Penal del TS ha concluido, tras la debida explicación, que existe un acervo indiciario con un nivel incriminatorio justificativo suficiente de la perpetración del delito, presuntamente cometido por el FGE, como autor de la revelación de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ni a la prensa, ni a la Presidencia de Gobierno. El voto particular discrepante, con no menos motivación y argumentos, considera que la relativa coincidencia cronológica, entre el momento en que recibe el mensaje que intercambió el Letrado de la pareja de la Sra. Ayuso con la Fiscalía de Delitos Económicos (21:59 horas) y el momento en que contenidos del mismo 30 sobre la propuesta de conformidad, admitiendo la comisión de dos delitos se difunde por la Cadena Ser (23.51 horas), y teniendo presente que al menos 20 personas lo conocían antes que el FGE, no resulta suficiente para dictar auto de prosecución por los trámites del Procedimiento Abreviado, que no se contenta con una simple verisimilitud, sino que precisa un acervo indiciario con un nivel incriminatorio justificativo suficiente de la perpetración del delito, que sea al menos igual o superior a cualquier otra hipótesis. Dejemos que las actuaciones sigan su curso, y confiemos en la imparcialidad de los órganos judiciales. Es la única forma de afrontar esta situación de una manera sensata, sin caer en el deleznable 'deporte', afecte a quien afecte, de la caza del adversario político.

