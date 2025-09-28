ROSA BELMONTE Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

He leído que vuelven los zapatos (por encima de las zapatillas). Los zapatos nunca se han ido, aunque nos hayamos abandonado a la comodidad. Ya ... me decía mi tía Justa que se me iban a ensanchar los pies. Aunque hay ensanchamientos y ensanchamientos. He visto los pies de Kathleen Turner en el estreno de 'Los Rose' y me he asustado con ese crecimiento a lo ancho. Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia. Parecían sus pies un anuncio de esos que te cuentan las zapatillas que se llevan. Aunque vayan un paso por detrás, ahí van las zapatillas que me pareció ver. El de Murcia, Veja; el de Valencia, Premiata, y el de Castilla y León, Hogan. Cualquier día Jordi Turull se da cuenta y, después de la deducción por perro y gimnasio que echa en cara a los andaluces (a Moreno para dar en el culo a Montero), se fija en la financiación de zapatillas de los otros presidentes autonómicos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión