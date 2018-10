En cualquier enfermedad obtener un diagnóstico precoz y certero es básico para, seguidamente, fijar el tratamiento más adecuado. Eso es lo ideal y lo que debería ocurrir, pero que no siempre ocurre, como bien saben y sufren en primera persona los pacientes de fibromialgia y fatiga crónica, que perciben que están subidos en una especie de tiovivo que no para de dar vueltas y del que no se pueden bajar por más que lo intentan. Esos enfermos van de médico en médico con la esperanza de que alguno dé con la clave y le ponga nombre y apellidos a la dolencia que les provoca un verdadero calvario. En algunos casos, la fibromialgia y la fatiga crónica aparecen juntas; en otros, se manifiestan de forma separada. En todas las ocasiones, amargan a los pacientes. «Esta enfermedad nos cambia la vida, pero nadie nos enseña a vivir con ella». Así explica una mujer afectada lo que supone la fibromialgia. Ese padecimiento es como llevar todo el tiempo una pesada carga sobre los hombros. Pero eso, siendo grave, no es lo peor. Lo peor, como relatan los que lo soportan, es que incluso los propios familiares, a veces, no los creen y ponen en duda lo que dicen sobre el dolor que les golpea o la fatiga que los deja exhaustos cuando llevan a cabo un movimiento, por pequeño que sea. Por eso, a la fibromialgia y a la fatiga crónica se las conoce como la condena invisible, como se refleja en un cortometraje dirigido por María Flores, en el que se plasma la infinidad de obstáculos que surgen en el camino de los enfermos, que se sienten solos y no saben cómo afrontar un problema de salud que les crea muchos escollos laborales y les aísla social y familiarmente.

Hoy, 23 de octubre, es un día importante para la Asociación de Pacientes de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga (Apafima), porque cumple 20 años. En estas dos décadas de trabajo, Apafima ha prestado una gran ayuda a personas que lo estaban pasando realmente mal y que no encontraban un asidero en el que agarrarse. Esta asociación -igual que otras de índole parecida- se convierte en paño de lágrimas de los pacientes, que reciben apoyo y pueden compartir sus cuitas con gente que está en circunstancias similares. En el asunto de la fibromialgia y de la fatiga crónica hay que exigir a la sanidad pública una mayor celeridad a la hora de emitir los diagnósticos. Los pacientes se merecen la mejor atención posible. Ya es hora de que puedan alzar la voz, que se les escuche y que dejen de ser invisibles.