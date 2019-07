Fernando Pequeño Marlaska

Madrid es la excusa. Incluso para el Día del Orgullo en un 7 de julio sin cabestros con cencerro ni pañuelos rojos al cuello. El paseo del Prado fue un Madrid central sin humos ni libertad. Carnaval con disfraces de los chinos y vía crucis para los miembros de Ciudadanos, que descubrieron que hay más de catorce estaciones en la defensa de la diferencia. La primera fue en Rentería, cuando los defensores de los terroristas vascos cercaron a los miembros del partido naranja y no pudieron dirigirse a los lugareños en libertad. Le siguió Vic, en la que la furia de los secesionistas totalitarios no pudieron doblegar la dignidad de los demócratas de Ciudadanos por mucho que lo intentaron. Y ahora en esta penúltima estación en Madrid, con bandera multicolor y odio por descubrir, recibiendo las bendiciones de los más radicales con orina y saliva de por medio como bien narró el maestro Jesús Nieto Jurado.

La afrenta que sufrieron los miembros de Ciudadanos ese día fue un ataque a la libertad y a la diferencia que puede tener multitud de calificativos pero nunca una justificación. O eso creíamos. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se retrató, afirmando que le parecía ilusorio pensar que no tendría consecuencias «pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos», en referencia a los acuerdos alcanzados por Cs con el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Sin disimulo entendió la violencia contra los miembros de Ciudadanos, y no los reconoció como víctimas del odio de los totalitarios del movimiento LGTBI. Algunos analistas han visto en este vil posicionamiento del ministro un último esfuerzo por seguir contando para el futuro para el equipo de Pedro Sánchez, que descubrieron su auténtico perfil cuando de forma impasible se tragó el «maricón» que le profirió la que después fue compañera suya en el gabinete como ministra de Justicia, en una reunión al más bajo nivel con las cloacas judiciales y policiales con Villarejo y Garzón como anfitriones. Por desgracia, el que fuera juez no rectificó y buscó refugió debajo de las faldas de un informe policial que se filtró al periódico de cabecera del Gobierno, denominado Informe Valoración Manifestación MADO 2019, en el que se determina que las agresiones hacia los manifestantes de Ciudadanos no fueron tales, cuando todos hemos visto las imágenes y hemos escuchado el sonido, que conforman todo un tratado de odio y violencia. El mundo al revés. Son tantos los puntos negros de este informe que atenta contra la inteligencia. Toda mentira genera injusticia, no lo olvide nunca Fernando Pequeño Marlaska.