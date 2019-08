UNA FERIA CON MUY BUENA NOTA

Todo tiene su final, incluida la feria de agosto de Málaga, que tal como se vaticinó en estas mismas páginas hace la 'friolera' de 11 días ha sido la mejor de 2019... Bromas aparte se nos va la feria más larga de la historia, y la que posiblemente puede haber sentado las bases de las fiestas venideras. Para empezar, la potenciación del real de día ha funcionado, con mayor presencia de caballos, y el incentivo de firmas de restauración de prestigio. Las casetas, cada vez mejor habilitadas, invitan a disfrutar de la feria en Cortijo de Torres, y los paseos, asfaltados, con sombras, arboleda y fuentes, hacen del referido espacio festivo un hábitat para nada desagradable a pesar de los calores de agosto, que en este año han sido especialmente duros. La feria del Centro no va a desaparecer porque la gente no quiere y contra el fervor popular hay poco que hacer: bueno, sí; ordenarla y reforzarla con más actuaciones, con paseos de carruajes y manteniendo a rajatabla la prohibición de casetas temporales, que con las habilitadas en lugares sociales y en hoteles, bares y restaurantes hay de sobra. La tercera pata de la feria es la taurina, y está claro que se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, sobre todo en los presentes en los que se echa de menos un liderazgo importante de toreros que tengan gancho suficiente para llenar los tendidos. Menos corridas y un horario más tardío pueden ser solución. Cuatro grandes corridas, una buena novillada, aderezado todo con una becerrada para alumnos de la escuela taurina es más que suficiente y espaciar otras corridas a lo largo del año. Es un tema a estudiar, porque es imposible repetir tiempos pasados con 12 ó 14 festejos como llegaron a celebrarse. No están los tiempos taurinos como para eso, aunque su esencia y presencia siga siendo parte fundamental en la Feria de Málaga, la misma que hoy llega a su fin con nota muy alta, por cierto, pero con un apunte final: tantos días de feria pueden servir como experiencia pero nunca como hábito.