El vestir de negro por San Fermín para recalcar que no queremos una violación más es, desde luego, una posibilidad, que parecerá exagerada o no según el nivel de militancia con la causa, y el grado de dependencia que tengamos de ciertas 'debilidades' (querer que haya fiesta aunque sea por una semana, no espantar a los hombres...) que para mucha gente pueden ser no ser tales, sino elementos normales que dan a la vida su necesario y comprensible sentido.

Creo que el nivel de militancia, en general, viene de dos factores: la intensidad con que hayamos sufrido (o creído sufrir) una violencia, una opresión; y la imperiosidad con que nuestra personal naturaleza, la de cada uno, reclama ciertas sensaciones y licencias para mantenerse en un mínimo de equilibrio psicológico. El deseo de ser deseada, el gusto de gustar, como el de pasárselo bien y el de dar un impulso turístico a la ciudad, no es igual de fuerte en todas las chicas y chicos. Son estos deseos los que, en este caso como en otros, pueden en un momento dado hacer traicionar las causas sociales (en aras de conseguir una satisfacción particular que se nos antoja al fin y al cabo humana, disculpable) y dar al traste con las luchas en curso. Cada uno, cada una, valorará qué ha de tener más peso.